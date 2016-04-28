人民币放量收升逾百点 日央行未扩大货币刺激推高新兴货币

更路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周四放量收升逾百点，中间价则随隔夜美指小跌。交易员称，美联储议息会议符合预期，对市场影响较为有限；但日本央行维持利率不变的决议公布后美元兑日圆一度大跌近3%，明显打压美元指数，并间接推高人民币汇率在内的新兴汇市。

他们并指出，人民币对国际市场的反应积极，刺激市场交投情绪，市场成交也大幅攀升至近280亿美元，创1月8日来最高水平；而近期欧美日三大央行均选择按兵不动，弱势美元格局料将延续，这可能会推高人民币汇率，或者压低人民币汇率指数。

“今天开盘人民币还是走弱的，已经破了6.50，日本央行决议公布后人民币瞬间走升。”一股份行交易员称，“没有看到大行干预的迹象，大家都在offer。”

另一外资行交易员甚至认为，人民币可能出现一定的升值压力，如果美元指数跌破前期93.96低点的话。

美联储周三晚在4月议息会议结束后发表声明，宣布维持联邦基金利率在0.25%至0.50%的目标区间。分析人士指出，此次会议结果符合预期，但声明的鸽派程度降低，令6月议息的不确定性增加。

路透计算的周四人民币指数继续下跌至97.30，其中美元兑人民币中间价和欧元兑人民币中间价出现明显下跌，拖累指数下行。另外SDR篮子的人民币指数周四也创出97.02的纪录低点。

全球汇市方面，日圆兑美元和欧元周四均跳涨近3%，此前日本央行维持货币政策不变，并未像此前诸多媒体报导预期的那样进一步放松政策。之前的相关报导导致日圆在过去一周挫跌。新兴亚洲货币周四多数上扬，投资人出脱美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.4818 6.4935 0.18%

中间价CNY=SAEC 6.4954 6.4837 -0.18%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 279.32亿美元 229亿美元

日内波动幅度(pips) 314 日高6.4713 日低6.5027

今年以来升贬幅度 0.18%

2005年汇改以来升贬幅度 27.69%

一年期美元/人民币掉期 +725

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.4868 6.5039

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6524 6.6848

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中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.4793；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）