人民币先扬后抑收盘小跌 美指续疲弱汇价有望考验6.45支撑

路透北京4月29日 - 人民币兑美元即期周五收盘小跌，中间价则随隔夜美指大涨逾300点。交易员称，开盘后人民币随美指和中间价大幅走升，但空头头寸随即快速回补，而市场又未见大行提供美元流动性，人民币遂逐渐回吐涨幅，最终收盘小幅下跌。

他们并指出，按照当前走势，如果美元指数依旧保持弱势，则下周二人民币中间价有望继续高开，即期市场或转强，考验6.45元支撑，而人民币汇率指数也有望继续小幅贬值；当前市场价和中间价偏离度明显超出之前水平，随着市场情绪趋于平稳，价差有望收窄。

“美元这么弱，今天人民币高开一百多点呢，你有空头头寸你也会回补，隔夜空头头寸不少的。”一大行交易员称。

另一股份交易员指出，预计日圆还有升值空间，而美指已到关键支撑位，若跌破93还将继续下行人民币还会对美元升值，对一篮子货币继续贬值。

另有交易员表示，估计美联储不会容许美元持续下行，而是希望其区间震荡，以帮助其货币政策正常化的管理。“否则年内加息预期没了，但做了加息动作，可能给市场带来比较大的动荡。”他称。

路透计算的周五人民币CFETS指数继续下跌至97.12的记录新低。其中美元兑人民币中间价大幅回升0.56%，创2005年汇改来最大单日涨幅，但日元兑人民币单日跌幅达2.66%拖累指数下行。另外SDR篮子的人民币指数周五小幅回升至97.04，周四则创97.02的记录低点。

欧洲央行首席经济学家Peter Praet周五对一家西班牙媒体表示，只有在通胀前景明显恶化的情况下欧洲央行才有可能进一步降息，但短期看不到这种可能性。

全球汇市方面，日圆周五进一步上涨，延伸日本央行会议结束后以来的涨势，兑美元创下18个月高点，预料将创下2008年金融危机以来单周最大涨幅。美国成长数据表现惨淡，加上美联储本周会议语调审慎，让那些仍旧押注美元走强的对冲基金遭到挤压，目前市场美元仓位状况为一年来首度偏空。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.4855 6.4818 -0.06%

中间价CNY=SAEC 6.4589 6.4954 0.57%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 198.33亿美元 279亿美元

日内波动幅度(pips) 233 日高6.4627 日低6.486

今年以来升贬幅度 0.12%

2005年汇改以来升贬幅度 27.62%

一年期美元/人民币掉期 +705

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.4905 6.4853

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.661 6.6553

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4846；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）