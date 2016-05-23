人民币早盘小跌波幅收窄 成交清淡观望美指后市走向

路透上海5月23日 - 中国人民币兑美元即期周一早盘小跌波幅明显收窄，中间价则续小升。交易员指出，美元指数暂无方向，当前点位对结汇和购汇都不具备明显吸引力，市场观望气氛较浓，早盘成交较为清淡；若后市美元再度转强，人民币仍有望考验6.55元支撑。

他们并表示，近期虽见美指表现偏强，但客户并未一边倒购汇，或捂住美元不放，市场基本形成共识，认为就算人民币偏弱，也不会出现快速下跌，因此有需求时仍会及时结汇。

“且不说6.55元附近真结汇还是假结汇，但大家都这么想，就变成了现实，大家都卖美元了。”一中资行交易员称。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.41，较上日续升0.07%，今日人民币兑美元、日圆中间价上涨，但对欧元出现下跌，抵消了部分涨幅；SDR篮子指数今日亦微升0.09%至96.48。

北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.5456元，上日收报6.5433元，夜盘终报6.5493元。今日人民币兑美元中间价报6.5455元，上日中间价为6.551元。人民币兑美元即期成交额为65.43亿美元，上日半日为70.61亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周一下跌，受日股下跌及日本贸易数据打压。数据显示，日本4月贸易顺差远远大于预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.729元, 上日尾盘为6.737元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5586元, 上一交易日尾盘报6.562元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5459；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）