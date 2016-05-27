人民币收盘涨幅缩窄 贬值预期略升大行适度维稳

路透上海／北京5月27日 - 中国人民币兑美元即期周五高开后升幅快速收窄，最终小幅收涨，中间价则连两日反弹，基本收复周三跌幅。交易员指出，客盘依旧略偏购汇，大行不时在6.56元附近提供流动性，稳定汇价走势；今晚有美联储主席叶伦讲话，是否与政策决策者保持一致，值得关注，市场静观其变。

他们并表示，中间价虽然波动较大，但依旧延续此前定价机制，且离岸CNH与在岸价差重新收窄至50点左右，短期人民币或考验6.6元年内低点支撑，但趋势性贬值可能性有限。

“大家对fixing（中间价）反应没那么激烈了，大家基本都能猜到中间价开的位置，当然今天中间价高开了，市场价还是下不来，贬值预期多少还是上来了些。”一中资行交易员称。

一外资行交易员指出，市场情绪还是比较平稳的，毕竟要看看美联储主席叶伦的讲话将是鹰派还是鸽派，市场静观其变，没有出现恐慌。可以说，现在外汇交易的市场化因素已经越来越明显了。

中国央行官方微博最新表示，中国人民银行始终坚持市场化改革方向，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率都在合理、均衡水平上的基本稳定。

美联储主席叶伦将于今日晚些时候发表讲话，可能巩固美联储最早6月或7月升息的预期。美联储4月会议记录基调强硬，以及数位决策者的言论均暗示升息即将到来。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.20，较上日微跌0.08%，今日人民币对美元中间价虽然继续反弹，但人民币兑欧元、日圆、澳元均出现较大跌幅，最终拖累指数下跌；SDR篮子指数今日微跌0.02%至96.35；BIS篮子指数亦下跌0.10%至98.42。

全球汇市方面，美元指数周五上涨，料创出去年11月以来最大月度涨幅，受到关于美联储可能在数月内升息的预期提振。投资者期望从美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席稍晚的讲话中寻找新的走势指引。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.5597 6.5619 0.03%

中间价CNY=SAEC 6.549 6.5552 0.09%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 165.17亿美 162.64亿美元

元

日内波动幅度(pips) 115 日低6.5619 日高6.550

4

今年以来升贬幅度 -1.01%

2005年汇改以来升贬幅度 26.17%

一年期美元/人民币掉期 655

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.5665 6.5605

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.7341 6.7285

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5613；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）