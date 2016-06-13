人民币放量大幅收贬 受端午假期国际美元强势拖累

路透北京6月13日 - 中国人民币兑美元即期周一放量收跌160点，端午假期国际美元连续走升拖累人民币中间价今日大贬212点。交易员称，人民币6.59元关口支撑仍较强，空头可能会进一步试探6.60元低点；而新出炉的中国投资等宏观数据不佳，亦未能提供助力。

他们指出，早盘客盘购汇情绪仍较浓，但在接近6.59元处有大行支撑，令成交区间趋于狭窄，与离岸人民币的价差亦略有扩大。午后亦有不少客盘在美元高点结汇，推高成交量至一个半月新高。短期主要关注美元走向以及本月稍晚的英国退欧公投结果。

“好几天没交易了，今天的成交就会很多。”一外资行交易员称，“我们今天的客盘结汇比较多，因为点差突然上来了，很多客户担心未来会有干预；加上人民币也在短期低点，就有客户选择结汇。”

他并认为，随着英国脱欧公投的临近，加上人民币已位于年内低点附近，短期不排除空头手痒试探6.60元关口。

亦有城商行交易员称，如果美元近期不是很弱，估计人民币有可能跌破6.59元这一关键点位；但监管层料会控制人民币贬值节奏，毕竟6.59元关口失守，势必会加大人民币做空情绪。

中国国家统计局周一公布，5月工业增加值同比增6%，1-5月投资增速9.6%创16年新低。统计局指出，国内经济结构调整阵痛仍在持续，经济仍存在下行压力，下一步将推进供给侧结构性改革，更加重视创新驱动和支持实体经济发展，努力确保经济运行在合理区间。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的今日CFETS人民币汇率指数为96.01，与上日持平；SDR篮子指数为95.78，BIS篮子指数为97.21。今年以来CFETS人民币汇率指数累计跌4.89%，SDR篮子指数跌3.10%，BIS指数跌4.42%。

随着人民币国际化的推进，中国外汇交易中心也开始筹划在海外布局。外汇交易中心周日透露，其正积极筹备在伦敦、纽约等主要国际金融中心设立分支机构。

全球汇市方面，避险货币日圆周一全线上涨，兑欧元和英镑触及三年高点，因市场担心英国可能会在10天后的公投中投票赞成脱离欧盟。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5863 6.5703 -0.24%

中间价 6.5805 6.5593 -0.32%

成交额 258.25亿美元 230.67亿美元

日内波动幅度(pips) 78 日低6.5898 日高6.582

今年以来升贬幅度 -1.41%

2005年汇改以来升贬幅度 25.66%

一年期美元/人民币掉期 710

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.599 6.6035

一年期NDF 6.7395 6.7368

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5842；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）