人民币小幅收贬 受英退欧公投前避险情绪上升拖累

路透北京6月14日 - 中国人民币兑美元即期周二小幅贬值，中间价则小幅上扬。交易员称，尽管中间价小升，但客盘购汇驱动人民币汇率整体偏弱，因英国退欧以及美利率会议等风险事件提振避险情绪，拖累非美货币趋弱。

交易员称，市场基本达成共识尚不会挑战6.6关口，人民币整体维持区间震荡，交易人士并预期短期内市场维持在6.55-6.6之间波动，后期要到美联储6月议息会议和退欧公投之后才会打开新的交易空间。

“今天美元指数上的多，引发买美元的狂潮。不过大行在6.59附近维稳的态度坚决，CNH那边可能也有。明天可能中间价至少开在6.5950以上。可能导致大家做多美元的情绪浓一些。”一股份行交易员指出。

他并指出，今日美元/人民币掉期曲线明显走升，可能也与购汇偏多有关。

北京时间17:00，境内美元/人民币一周期掉期报10.50点，一个月期报56点，一年期报790点，较上日分别上涨11.27%、33.33%、25%。

亦有股份行交易员指出，市场普遍预期英国应该不会退欧，但如果公投结果超出市场预期，则外汇市场将会有比较大的动荡，这也是最近美元和黄金价格联袂上涨的动力，主要是受到避险情绪上升的作用。

路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为95.96，较上日下跌0.05%，该指数首次跌破96，刷新纪录新低。今年以来CFETS人民币汇率指数累计走低4.93%，SDR篮子指数累计下跌3.22%，BIS指数累计跌4.45%。

全球汇市方面，英镑兑美元周二亚洲盘初仍显脆弱，接近两个月低点，日圆兑美元则是在近六周高点徘徊，因担心英国在不到10天后的公投可能决定退出欧盟。

在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元

即期成交价格 6.5905 6.5863 -0.06%

中间价 6.5791 6.5805 0.02%

成交额 250.76亿美元 258.25亿美元

日内波动幅度(pips) 114 日低6.5918 日高6.5804

今年以来升贬幅度 -1.47%

2005年汇改以来升贬幅度 25.58%

一年期美元/人民币掉期 790

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6015 6.5969

一年期NDF 6.7301 6.7313

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5902；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）