人民币收盘转跌为升 风险事件集中大行维稳意图明显

路透北京6月15日 - 中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收盘缩量小升，盘中一度下探6.6047元的五年半新低。中间价大跌逾200点亦创五年半新低。交易员称，从中间价定价到开盘位置以及盘中疑似大行维稳表现看，央行似乎并不排斥人民币贬值，只是节奏和速度不能失控，短期汇价料仍在6.6附近展开争夺，续现明显跌势机率不大。

他们并指出，今日中间价6.6001的位置很微妙，今晨A股未纳入MSCI致离岸人民币大跌，以及隔夜美指走升都有影响，中间价的过滤机制应该发挥了作用。风险事件尚未过去后市不好判断，央行的态度很关键。

“没干预也走不出这种走势，当然干预力度应该没以前那么大，今天（央行）有点出其不意的，效果也不错，...央行是不是要守6.6，还要多观察两天，短期至少要盘整一下的。”一中资行交易员称。

另一股份行交易员指出，“开盘破了6.6，可以看到大行的结汇盘和外资行的美元止盈盘，市场也有自发性回撤，估计6.6以上也不敢买。”

亦有股份行交易员指出，境外对A股未纳入MSCI事件反应过于激烈，央行今日维稳意图很明显。

美国指数提供商MSCI明晟周二称，暂不将中国A股纳入其一项指标股指。这对中国决策者来说是个很大的失望，他们已设法去满足MSCI明晟对中国改善资本市场准入情况的要求。中国证监会周三迅速回应称，此次MSCI明晟延迟纳入的决定，不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.89，较上日跌0.07%，续创纪录新低；SDR篮子指数微升至95.67，BIS篮子指数则微跌至97.18。

全球汇市方面，避险货币日圆和瑞郎周三下跌，因风险偏好复苏，不过在今日晚些时候美联储利率决定出炉前，大多数投资者保持谨慎。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.5883 6.5905 0.03%

中间价CNY=SAEC 6.6001 6.5791 -0.32%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 218.77亿美 250.76亿美元

元

日内波动幅度(pips) 200 日低6.6047 日高6.5847

今年以来升贬幅度 -1.44%

2005年汇改以来升贬幅度 25.62%

一年期美元/人民币掉期 840

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.602 6.6065

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.7465 6.751

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16=CFXS为6.5893；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）