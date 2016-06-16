人民币日内震荡小幅收升 全球动荡加剧汇市波动

路透北京6月16日 - 中国人民币兑美元即期周四震荡小升。因美联储会议后美元指数下跌，中间价大幅跳涨逾260点。交易员称，美元跌欧元涨令中间价大涨，消弭人民币贬值情绪；午后受日元大涨影响，人民币亦回吐部分涨幅。客盘结购汇交投活跃但整体偏均衡。

人民币兑美元中间价周四大涨逾260点报6.5739元，脱离上日近五年半低点，此前美联储维持利率不变，市场并预期未来升息次数减少。

交易员认为，美联储维持利率不变，拖累美指表现，亦让美元加息题材暂时告一段落。受此影响美元掉期曲线继续大幅上行。英国退欧公投成为近期最重要的一只靴子，在此之前汇市风险偏好较差，机构对头寸的持有比较谨慎，市场主要由客盘推动，但客盘分歧较大，短期方向难定。

“整个六月兵荒马乱的，一个事件接一个事件。”一股份行交易员称，“下午dollar/yen破位跳水，可能对明天的中间价有影响。现在周边货币波动剧烈，人民币的定价模型受周边货币影响也是不小的。”

另有中资行交易员指出，今日交易量较大，而客盘亦无明显方向，到了前期（美元）高点就有结汇，到了低点就有购汇。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.96，较上日回升0.07%，脱离纪录低点；SDR篮子指数微升至95.76，BIS篮子指数亦升至97.20。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌4.94%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌4.44%。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，5月末中央银行口径外汇占款余额为237,284.8亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少537.02亿元人民币，为连续第七个月减少，但降幅连续收窄。

中金报告指出，下周6月23日即将举行的英国退欧公投可能也一定程度上限制了联储“鸽派”言论后市场风险偏好的大幅提升，至少在公投不确定性落定之前，相当部分投资者或仍将保持相对谨慎的姿态。

全球汇市方面， 日圆兑美元飙涨逾2%并触及近两年高点，之前日本央行没有进一步扩大货币刺激计划。

美联储主席叶伦稍早对于7月底的下次政策会议是否会升息并未明确表态，但投资者认定，在利率期货实质上已消化7月不会升息的情况下，缺乏明确暗示意味着下个月不会升息。

在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格 6.584 6.5905 0.10%

中间价 6.6001 6.5791 -0.32%

成交额 251.59亿美元 218.77亿美元

日内波动幅度(pips) 128 日低6.5856 日高6.5728

今年以来升贬幅度 -1.37%

2005年汇改以来升贬幅度 25.71%

一年期美元/人民币掉期 970

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5964 6.595

一年期NDF 6.7283 6.7295

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.584；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）