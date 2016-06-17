人民币收盘小跌 一年期美元掉期一度触及四个半月新高后

路透北京6月17日 - 中国人民币兑美元即期周五收盘随中间价小跌。交易员称，外围货币震荡，人民币表现总体较稳，不过客盘购汇增多，人民币仍略承压，日内仍可见大行在6.59附近提供美元流动性；预计在下周英国退欧公投前，人民币料有望再度挑战6.6元关口。

他们并指出，近日国际市场动荡情绪并已通过即期传导到人民币掉期市场，美元兑人民币一年期掉期一度突破1,000点触及四个半月新高，与离岸掉期的价差近期持续收窄，表现与即期相似，这或有利于人民币整体稳定。

“现在外围动荡很大，目前关键时点人民币估计能维持在6.6附近，除非有重大事件。如果英国脱欧，美指可能飞上去。”一中资行交易员称。

他并表示，市场也认为人民币近期就在6.6附近维持，继续走贬空间不大，也可能有走升的动能，很多人会选择在此时点结汇和平盘，所以有自发趋稳的力量。

中国外汇交易中心周五称，经央行授权，自2016年6月20日起银行间外汇市场将开展人民币对南非兰特直接交易，包括即期、远期和掉期询价交易。具备银行间人民币外汇市场会员资格的机构均可开展交易。

美国财长杰克卢周四警告中国，如果中国重回人为压低人民币兑美元汇率政策，将引发中美新一轮紧张关系。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数创有纪录以来新低至95.82，较上日微跌0.14%；SDR篮子指数微跌至95.62，BIS篮子指数亦微跌至97.05。

全球汇市方面， 英镑周五在伦敦盘初上涨0.5%，欧元也续涨，因留欧派议员遭遇枪击身亡料改变英国退欧公投的意见平衡；因英国一名留欧派议员周四在街头遭遇枪击身亡，预计会激励留欧阵营的人气。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.591 6.584 -0.11%

中间价 6.5795 6.5739 -0.09%

成交额 216.07亿美元 251.59亿美元

日内波动幅度(pips) 112 日低6.5924 日高6.5812

今年以来升贬幅度 -1.48%

2005年汇改以来升贬幅度 25.57%

一年期美元/人民币掉期 890

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5996 6.597

一年期NDF 6.7415 6.75

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5885；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）