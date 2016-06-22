人民币收盘仅微跌 英国脱欧公投在即市场情绪略偏谨慎

路透北京/上海6月22日 - 中国人民币兑美元即期周三收盘仅微跌，未理会中间价大跌279点至一周新低。交易员称，中间价大幅回落基本在预期范围内，因此市场反应较为平静。英国脱欧公投在即，但对人民币汇率的直接影响有限，场内交投情绪略偏谨慎，短期料延续区间波动。

他们并指出，日内汇价仍参考美元指数波动，另外客盘也偏向在靠近6.60元附近择机结汇；但境内一年期美元掉期持稳于900点附近并趋升，仍令人民币汇率承压。

“目前来看，6.59上方卖（美元）应该没什么问题，今早不少客盘选择结汇，会不会突破前期6.6，等英国公投之后看市场的选择吧。”一中资行交易员称。

路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算的今日人民币兑美元中间价为6.5899元，和实际值6.5935元偏差较小，也表明央行继续践行市场化方向；面对较大的中间价波动，市场反应较为平静也不足为奇。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.28，较上日微跌0.13%；SDR篮子指数微跌至95.17，BIS篮子指数微跌至96.47。三个指数均创下纪录新低。

中国5月银行结售汇和代客结售汇分别较上月逆差收窄717和824亿元人民币。招商证券点评指出，从结构来看，主要是企业贸易项下的结售汇对汇率形成支撑。企业和居民结汇意愿上升、购汇意愿回落。企业偿还外币负债的节奏保持稳定。

新加坡金管局周三表示，将从6月起把其人民币金融投资纳入到官方外汇储备。

全球汇市方面，英镑和欧元在英国公投之前最后一天走高，英镑略低于今年最高水平。本周数项民调结果向“留欧”阵营倾斜。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5807 6.5799 -0.01%

中间价 6.5935 6.5656 -0.42%

成交额 234.53亿美元 227.25亿美元

日内波动幅度(pips) 153 日低6.5936 日高6.5783

今年以来升贬幅度 -1.32%

2005年汇改以来升贬幅度 25.77%

一年期美元/人民币掉期 900

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5915 6.5934

一年期NDF 6.7405 6.7318

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5832；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）