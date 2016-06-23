人民币小幅收涨实需购汇多 关注英国脱欧公投结果

路透上海6月23日 - 中国人民币兑美元即期周四小幅收涨，中间价则大升277点，基本收复上日跌势。交易员称，虽见中间价大幅反弹，但时值半年末客盘实需购汇需求旺盛，汇价或易跌难涨，但英国脱欧公投结果揭晓前，市场料延续区间波动。

他们并指出，早盘市场价维持在中间价下方100点左右交投，客盘并不愿意继续推低汇价；午后自营盘清理头寸，流动性减少汇价震荡。国内部分银行公告提示脱欧事件对外汇、贵金属市场可能出现剧烈波动，但公投对人民币外汇市场影响主要通过美元，预计实际冲击较为有限。

英国公投将于周四(6月23日)0600 GMT开始，官方结果将于周五0600 GMT左右出炉。但不完全结果和统计数字公布的时间将更早。

“对人民币影响不大，现在市场情绪好转了很多，但英国不退欧的话人民币也不一定能涨多少。美联储7月议息会议临近，人民币还是看贬的方向，大的结汇盘没出，还在等待高点。”一股份行交易员称。

亦有中资行交易员称，预计市场对英国脱欧公投反应会比较稳定，监管层也不会让公投明显冲击市场。明日中间价可能还会涨，但在过滤机制下涨幅会打折。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.38，较上日微升0.11%；SDR篮子指数则微跌至95.14的记录新低，BIS篮子指数微升至96.5。

中国新京报援引国务院总理李克强称，无论从目的和结果看，汇率改革都使人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，而不是要让人民币贬值、拉动出口。更重要的是，改革让人民币汇率变化规则更透明，从而更好与市场进行沟通。

全球汇市方面，英镑兑美元周四升至2016年以来高位，此前最新民调显示英国留欧的支持率升高，英国目前正在进行公投来决定是否留在欧盟。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5778 6.5807 0.04%

中间价 6.5658 6.5935 0.42%

成交额 177.44亿 234.53亿

美元 美元

日内波动幅度(pips) 148 日低6.583 日高6.56

3 85

今年以来升贬幅度 -1.28%

2005年汇改以来升贬幅度 25.82%

一年期美元/人民币掉期 895

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5911 6.5805

一年期NDF 6.7577 6.7311

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5827；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）