人民币收于2014年内最低 因中间价走弱且疑似干预出击

* 人民币收盘创2014年内新低

* 中间价连续第二日下滑

* 疑似干预的购汇盘出击

* 但市场做多美元情绪仍浓

路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期周四收于年内低点。因中间价连续第二日下滑，且疑似干预购汇盘出击，人民币周四开盘即走弱，盘中一度触及6.0560元的年内新低，收盘价亦刷新年内低点。

2013年底上演的升值突击波在进入2014年之后偃旗息鼓，虽然市场的结汇盘并未减少太多，但疑似干预盘几番出击，人民币汇率始终没有升破6.05元关口。

一国有大行交易员称，一般而言1月份的客盘结汇是比较多的，实际上的结汇也比较多，但中资大行购汇盘比较大，带动人民币汇率走低。因此客盘结汇力量要想带动汇价在短期内突破6.05元大关并不容易。

亦有交易员称，市场做多人民币的情绪仍浓，若疑似干预不出手，人民币肯定升破6.05元，不排除未来几天仍有创新高的可能。

“中资大行一直在买，有可能真有购汇盘。...一般而言，进出口企业在年前结汇多一点，一般1月结汇多一点，估计短期仍是区间盘整，”国有银行一交易员称。

上海一外资行交易员称，由于甫公布的去年12月CPI同比涨幅低于预期，人民币料保持宽松，受此影响，一年期美元/人民币掉期升水往下走。

受食品价格涨幅回落影响，中国去年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于年初设定的目标。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。

全球汇市方面，美元指数周四亚洲交易时段徘徊在七周高点附近。此前美国发布良好的民间就业报告推升美债短期收益率和市场利率，并提高了市场对本周稍晚非农就业数据的预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离 岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0550 6.0512 -0.06%

中间价 6.1109 6.1079 -0.05%

成交额 217亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.95% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 30 6.0530 6.0560

2014年来即期升贬值幅度 -0.02%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:17 今日 上日

1年期NDF 6.1170/13 6.1160

CNH即期 6.0365/85 6.0375

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)

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