人民币收贬于三周新低 短期宽幅低位波动概率大

* 人民币即期收贬至三周新低

* 中间价走弱至一周低位

* 尾盘有油盘拉升美元价格

* 短期内人民币料宽幅低位震荡

路透北京4月14日 - 人民币兑美元即期汇率周一收贬于三周来新低。中间价走弱至一周低位，盘间多数时间客盘供求平衡，成交价窄幅振荡。交易员预计，短期人民币汇率方向并不明朗，宽幅低位震荡概率较高，中长期仍持看多观点。

交易员称，周一开盘有一轮出清隔夜头寸的行情，美元卖压一度较大，但随后外资行等出手购汇，打压人民币汇价。尾盘时有较大油盘出现，打破日内均衡格局并抬升美元价格。

今天收盘价6.2191元为3月21日以来最低水平。一股份制行交易员表示，尾盘时出现的油盘“应该比较大，（美元）价格上来不少。”

一国有大行交易员认为，客盘交投相对均衡，未来走势不是很明确，短期人民币料维持宽幅低位震荡，毕竟经济数据不太理想，人民币短期走升的概率较低，短期估计在6.20-6.25的偏弱区间运行。

另一家股份行交易员亦指出，3月数据出来之前市场上还是有些期待的，但出来以后汇率反而走出一个独立行情，似乎跟这些因素都没多大关系，期待周三的季度GDP数据出来的市场反应。

“个人谨慎看多美元，不过短期应该还是一个振荡，人民币反弹走强的可能性还不大。”上述交易员指出。

中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速。如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。

全球汇市方面，欧元周一从今年高点附近小幅回落，此前欧洲央行发出迄今最强烈信号，暗示若欧元继续走高将采取行动。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2191 6.2113 -0.13%

中间价 6.1531 6.1495 -0.06%

成交额 136亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.08% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 101 6.2094 6.2195

2014年来即期升贬值幅度 -2.66%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日

1年期NDF 6.2490/10 6.2345

CNH即期 6.2210/41 6.209

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)

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