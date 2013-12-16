人民币即期微收贬 中间价小幅走高

* 人民币即期微幅收贬

* 中间价小幅走升

* CNH与境内汇价趋近，激发国内购汇力量

* 汇市短期方向并不明朗

路透北京12月16日 - 人民币兑美元即期周一微幅收贬，与中间价小幅走高相背，但仍然延续最近一周以来基本横盘在6.07元附近的走势。交易员指出，CNH的离岸人民币与在岸价格靠拢，吸引购汇盘回归，令整体结购汇趋向均衡。

交易员指出，CNH的价格和CNY的价格差不多，之前倾向于去CNH购汇的力量比如一些境内财务公司逐步开始在在岸市场购汇，但市场交投仍相对谨慎，整体波幅狭窄，成交额亦不高，市场期待客盘或者央行可能的方向指引。

“今天市场有客盘购汇，相对均衡，但整体结汇仍占相对主导，中间价没什么特别的，也没有出乎意料的东西，市场没有方向。”上述华南某银行交易员指出。

中国外管局最新统计数据显示，11月银行代客结售汇顺差451亿美元，创今年1月以来的最高水平；同月远期结售汇为净结汇204亿美元，为年内最高水平。

人民币汇价闪电升值后已横盘一周，和之前市场一直认定升值预期不同，目前市场对于短期走势出现一定分歧。

有交易员认为，由于结购汇渐趋均衡，不排除目前这样横盘走势延续到年末，6.07的价位“守到年底”很有可能。

但也有交易员认为，整体结汇偏多的格局没变，市场仍会延续人民币升值走势，但年内升值幅度相当有限，但仍料升至6.06元，而离岸市场CNH价格则会跟随境内汇价小幅升值的势头。

全球汇市，美元周一亚洲时段几无变动，投资者等待观望美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周是否会开始缩减购债计划。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0715 6.0712 0.00%

中间价 6.1124 6.1148 0.04%

成交额 445亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 18 6.0713 6.0731

2013年来即期升贬值幅度 2.62%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日

1年期NDF 6.1315/35 6.1305

CNH即期 6.0716/31 6.0724

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/杨淑祯)

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