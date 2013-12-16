人民币即期微收贬 中间价小幅走高

风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产 交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
* 人民币即期微幅收贬
* 中间价小幅走升
* CNH与境内汇价趋近，激发国内购汇力量
* 汇市短期方向并不明朗
路透北京12月16日 - 人民币兑美元即期周一微幅收贬，与中间价小幅走高相背，但仍然延续最近一周以来基本横盘在6.07元附近的走势。交易员指出，CNH的离岸人民币与在岸价格靠拢，吸引购汇盘回归，令整体结购汇趋向均衡。
交易员指出，CNH的价格和CNY的价格差不多，之前倾向于去CNH购汇的力量比如一些境内财务公司逐步开始在在岸市场购汇，但市场交投仍相对谨慎，整体波幅狭窄，成交额亦不高，市场期待客盘或者央行可能的方向指引。
“今天市场有客盘购汇，相对均衡，但整体结汇仍占相对主导，中间价没什么特别的，也没有出乎意料的东西，市场没有方向。”上述华南某银行交易员指出。
中国外管局最新统计数据显示，11月银行代客结售汇顺差451亿美元，创今年1月以来的最高水平；同月远期结售汇为净结汇204亿美元，为年内最高水平。
人民币汇价闪电升值后已横盘一周，和之前市场一直认定升值预期不同，目前市场对于短期走势出现一定分歧。
有交易员认为，由于结购汇渐趋均衡，不排除目前这样横盘走势延续到年末，6.07的价位“守到年底”很有可能。
但也有交易员认为，整体结汇偏多的格局没变，市场仍会延续人民币升值走势，但年内升值幅度相当有限，但仍料升至6.06元，而离岸市场CNH价格则会跟随境内汇价小幅升值的势头。
全球汇市，美元周一亚洲时段几无变动，投资者等待观望美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周是否会开始缩减购债计划。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0715 6.0712 0.00%
中间价 6.1124 6.1148 0.04%
成交额 445亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 18 6.0713 6.0731
2013年来即期升贬值幅度 2.62%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日
1年期NDF 6.1315/35 6.1305
CNH即期 6.0716/31 6.0724
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/杨淑祯)
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