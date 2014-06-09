人民币收升近百点 中间价意外创20个月最大涨幅

路透北京6月9日 - 中国人民币兑美元周一收升近百点。中间价意外高开138 个点子，创近20个月以来最大升幅。盘面反应相对平静，顺势高开后保持区间盘整，成交量 缩至137亿美元，显示市场趋于谨慎。

今天中间价连续第二个交易日高开后，已自前期低位反弹223个点子。交易员反映，市 场客盘购汇偏多，但亦有银行保留隔夜美元空头押注人民币继续走高，使成交价格日内波动 不大。

交易人士推测，中间价意外的强劲走势与超预期的外贸顺差数据有关，可能是中间价结 束贬值的信号，其政策意图料在压制近期显得高涨的贬值预期。

“中间价会不会继续大幅升值、这样的大幅波动会不会成为常态，都还需要观察。能够 明确的一点就是中间价近期都是跟随贸易数据动的。”一外资行交易主管表示。

他并表示，从5月份贸易顺差数据来看，更多是因为出口恢复正常而进口减少导致的， 本身不能说明顺差扩大是受经济增长所支撑，因此认为中间价跳涨更有可能是希望即期回到 双向波动的态势，让投机心理回归理性。

综合多位交易员，5、6、7三个月境外上市公司分红购汇通常表现较为明显，从目前到 下月初售汇还会很多，市场存在一定贬值压力。在此因素及其预期影响下，5月底至上周即 期出现贬值方向的波动，市场上美元多头表现偏积极。

中国海关周日公布，中国5月出口同比增长7%，进口同比下降1.6%；路透调查预估中值 分别为增长6.6%和增长6.1%。5月贸易差额为顺差359.2亿美元，创出逾五年来单月顺差新高 ；路透调查中值为顺差226亿美元。

全球汇市方面，欧元兑美元和日圆周一上涨，投资客削减大规模的欧元空头部位，因认 为欧洲央行短时间内不会再次宽松政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.2404 6.2502 0.16%

中间价 CNY=PBOC 6.1485 6.1623 0.22%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 137亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.52% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 66 6.2352 6.2418

2014年来即期升贬值幅度 -2.99%

1年期美元/人民币掉期升水 <CNY1 640

Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16:34 今日 上日

1年期NDF CNY1YNDFOR= 6.2125/00 6.2425

CNH即期 CNH= 6.2293/11 6.2439

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)

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