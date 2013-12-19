人民币即期低开高收 美国QE退场影响仅“一日游”

* 人民币低开但微幅收高

* 美联储减少购债被市场消化

* 中间价结束连三天升势后大幅下跌

* 短期人民币升值压力犹在

路透北京12月19日 - 人民币兑美元即期周四收盘微涨。国际美元指数在美联储宣布减少买债后大涨，人民币中间价结束此前连三日走升势头大幅走贬。但因客盘结汇势头不减，即期低开高走，整体升值势头没有改变。

交易员指出，尽管美联储宣布减少买债的消息将减缓人民币升值的压力，但短期人民币升值势头犹在。今日早盘人民币汇价一度触及6.0756元的低点，但其后激发出不少结汇盘，并最终收高。

“美联储决议的影响只是‘一日游’。”上海一股份制行交易员指出，昨天美元指数大幅上涨后，开盘一度涌出大量美元买盘，但其后结汇仍然占据上风。

交易员并称，现在每天即期市场的净结汇量估计能达到10-20亿美元左右，人民币短期升值仍是大趋势，而长期看，美联储减少购债的决议料影响跨境资本的流动方向，将削弱人民币升值的预期。

不过，估计短期内监管层仍有意保持人民币汇率稳定，6.07有可能成为其短期守住的价格目标。交易员指出，未来仍要继续关注央行的中间价走向，年内升值空间应相当有限。

美联储周三表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。抵押支持证券和美国公债每月购买规模将于1月开始各自削减50亿美元。但FED亦表明会在较长时间维持"近零利率"。

香港离岸人民币即期汇价周四下跌，美国减少买债规模靴子落地，即期汇价虽跟随亚币兑美元跌势而走低，但较低点回升。市场人士指出，央行没有进一步指引前，汇价料相对稳定，但远期外汇可能有较大波动。

全球汇市方面，美元兑日圆周四位于逾五年高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布开始缩减每月购债规模，向市场强烈暗示美国经济正在稳健复苏。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0713 6.0718 0.01%

中间价 6.1183 6.1105 -0.13%

成交额 144亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.78% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 51 6.0705 6.0756

2013年来即期升贬值幅度 2.62%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日

1年期NDF 6.1375/00 6.1290

CNH即期 6.0713/36 6.0704

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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