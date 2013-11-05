人民币小幅收升 市场静候方向指引

* 人民币即期小幅收升

* 中间价结束连续六天跌势

* 观望情绪较浓，短期料维持盘整

路透上海11月5日 - 人民币兑美元即期周二小幅收高。隔夜美元指数回落，人民币中间价随之小幅回升，结束连续六天跌势。交易人士指出，市场观望情绪较浓，短期盘整可能性偏大。

他们表示，大家仍在观察央行政策意图，以及月内美元指数是否会进一步走强，市场情绪较为谨慎。

北京一中资银行交易员说，央行的意图较不明确，需要继续观察可能的动作，后期人民币汇率横盘和再次升值的可能性都存在。

多位交易员指出，近期需关注美元指数是否会持续走强，这将对人民币中间价产生方向性的指引。

中国央行周二发布三季度货币政策执行报告，其中强调，要增强人民币双向浮动弹性，保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

全球汇市欧元周二走软，接近七周低位附近，投资者在本周欧洲央行政策会议前夕保持谨慎，此外，澳洲央行发表打压言论后，澳元下滑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0968 6.0992 0.04%

中间价 6.1447 6.1482 0.06%

成交额 152亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1 日高 日低%)

日内波动幅度(pips) 33 6.0957 6.0990

2013年来即期升贬值幅度 2.19%

1年期美元/人民币掉期升水 425

离岸人民币市场,北京时间17:03 今日 上日

1年期NDF 6.1542/82 6.1590

CNH即期 6.0845/75 6.0849

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟; 审校 李然/张喜良)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。