人民币即期微幅收升 年内升值空间料已有限

* 人民币即期微幅收升

* 交易人士预期年内升值空间料已有限

* 关注美联储议息会议

路透北京12月17日 - 人民币兑美元即期周二即期微幅收升。交易人士认为，目前离岸CNH价格接近在岸价格，即期结购汇相对均衡，疑似干预力度也较前期减小，年底前升值空间已经较为有限。

他们表示，美国议息会议举行后，如果美元指数大幅上涨，也将进一步减轻人民币升值压力。本周稍晚美联储将出炉关键的政策决议。

一国有大行交易员认为，今年即期已经基本升值到位，“升值指标应该已经完成了吧。”

不过，考虑到11月银行结售汇等数据仍指向资本流入压力较大，加之目前在6.07元处仍时有疑为干预的大行购汇出现，说明升值压力还没有释放完毕。

上海一股份行交易员称，近些天结购汇感觉相对均衡一些，但价格能稳定在6.07，说明干预虽然仍然存在，否则感觉可能还有100-200个点子的升值空间。

中国外管局最新统计数据显示，11月银行代额结售汇顺差和远期结售汇均位于年内较高水平，意味着资金流入仍然较大，人民币汇率持续面临升值压力。

全球汇市方面，欧元兑主要货币周二守在数年高点附近，此前欧元区公布了意外强劲的制造业数据，同时美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于何时缩减刺激措施的不确定性，打压了美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0710 6.0715 0.01%

中间价 6.1108 6.1124 0.03%

成交额 138亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.66% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 16 6.0703 6.0719

2013年来即期升贬值幅度 2.62%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:38 今日 上日

1年期NDF 6.1279/22 6.1240

CNH即期 6.0686/03 6.0695

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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