预期年底人民币兑美元到5.95 扩波幅或可稳增长--摩根大通

路透北京/上海3月17日 -知名国际投行摩根大通最新报告指出，尽管近期中国经济增速下滑以及央行扩大人民币汇率浮动幅度，但其仍维持2014年底人民币兑美元达5.95的预期不变。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌周一在最新简评中指出，尽管最近中国经济增长率预期被下修，隐含着一些人民币小幅贬值的倾向，但不认为人民币正由升值通道转向贬值通道，因为中国拥有稳定的经常账户余额，促进人民币国际化的努力和来自主要贸易伙伴的政治压力，共同指向人民币的稳定或小幅升值。

他预计人民币近期将保持稳定，美元/人民币汇率在一季度末为6.12，二季度末为6.08。

中国人民银行周末宣布自周一起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。受此影响，人民币兑美元周一即期汇价收报6.1781元，创下近11个月新低。

报告认为，本次央行扩大波幅，唯一令人意外的是，与2012年那次扩大浮动区间相比，中国人民银行似乎在采取行动之前留出的观察期很短，这可能是由1月-2月经济数据低于预期引起的。

**或可用以稳定经济增长**

朱海斌认为，中国央行此时此刻扩大人民币汇率浮动幅度，虽然此举本身对经济的影响很小，但可能的结果可以被用来稳定增长。因人民币贬值可以支持出口，资本外流将排出国内流动性并为中国人民银行下调存款准备金率打开窗口。

从中国人民银行的角度而言，为了消除资本流动而下调存款准备金率与因应疲软的经济数据而下调存款准备金率是完全不同的，以其“中立”的货币政策立场就可以很容易地说明这一点。

“金融改革将是2014年一个优先考虑的改革领域。”朱海斌称，中国央行此时此刻扩大人民币汇率浮动幅度，发出这样的信号：尽管经济条件不利但改革进程不会被轻易放弃。

他认为，中国拥有稳定的经常账户余额（GDP的2%左右），促进人民币国际化的努力和来自主要贸易伙伴的政治压力，共同指向人民币的稳定或小幅升值。（完）

(发稿 林琦/谢衡; 审校 黄凯)

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