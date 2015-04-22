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中国财经 | 2015年 4月 22日 星期三 12:15 BJT

背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

路透北京4月22日 - 根据马来西亚央行网站发布的声明，中国和马来西亚同意将货币互换协议再度延期三年。

根据报导，新的互换协议额度为1,800亿元人民币或900亿马币(林吉特)，持平于2012年签署的互换额度。两国在2009年首次签署货币互换协议，2012年到期续签时提高了额度。

以下为中国央行公布的已经签署协议的具体内容一览:

伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年)

南非 300 2015-04-10 3

亚美尼亚 10 2015-03-25 3

苏里南共和国 10 2015-03-18 3

泰国* 700 2014-12-22 3

哈萨克斯坦* 70 2014-12-14 3

香港* 4,000 2014-11-27 3

加拿大 2,000 2014-11-08 3

俄罗斯联邦 1,500 2014-10-13 3

斯里兰卡 100 2014-9-16 3

瑞士 1,500 2014-7-21 3

欧洲央行(ECB) 3,500 2013-10-9 3

印度尼西亚* 1,000 2013-10-1 3

冰岛* 35 2013-9-30 3

阿尔巴尼亚 20 2013-9-12 3

匈牙利 100 2013-9-9 3

英国 2,000 2013-6-22 3

巴西 1,900 2013-3-26 3

新加坡* 3,000 2013-3-7 3

乌克兰 150 2012-6-26 3

澳大利亚* 2,000 2015-4-8 3

蒙古国 100 2012-3-20 3

土耳其 100 2012-2-21 3

阿联酋 350 2012-1-17 3

巴基斯坦 100 2011-12-23 3

泰国 700 2011-12-22 3

韩国* 3,600 2011-10-26 3

哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3

乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3

新西兰 250 2011-4-18 3

新加坡 1,500 2010-7-23 3

冰岛 35 2010-6-9 3

阿根廷 700 2009-4-2 3

印尼 1,000 2009-3-23 3

白俄罗斯 200 2009-3-11 3

马来西亚* 1,800 2015-4-18 3

香港 2,000 2009-1-20 3

韩国 1,800 2008-12-12 3

注：1.*为续签互换协议。

2.澳大利亚、马来西亚续签互换协议为该国央行官网宣布。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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