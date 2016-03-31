人民币全球接受度升至37% 但占全球支付份额下降--SWIFT

路透北京3月31日 - 环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，2月共有1,131家银行使用人民币进行对中国大陆和香港的支付，占到全球金融机构的37%，较两年前增长18%；不过当月人民币占全球支付的份额有所下降。

SWIFT数据显示，大部分在与中国大陆及香港交易中接受人民币支付的机构都位于亚太地区（557家），其次是欧洲（376家）、美洲（124家）、非洲-中东（74家）。同两年前相比，位于美洲的机构数量增长31%，其次是亚太地区18%；欧洲和非洲-中东分别增17%和12%。

不过，在与中国大陆和香港进行的离岸人民币支付交易中，24%是由具有境外分支机构的中资银行处理。

“人民币在全球支付的数额在波动，上个月有所下降，可能是受中国春节因素的影响。”SWIFT亚太地区支付总监Michael Moon称，“另外，正如媒体广泛报导的，使用人民币支付所需要的天数已经升至许多年来的最高水平。”

他亦表示，人民币被更多金融机构接受将会进一步增加人民币在国际支付中的使用，并将推动人民币国际化。

SWIFT的数据还显示，2月按金额计算，人民币依然是全球第五大活跃支付货币，占全球支付总额1.76%，较上月下降27.5%。从全球水平看，同期所有货币的支付金额下降1.3%。（完）