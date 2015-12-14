中国和塔吉克斯坦本币跨境结算正式启动--新华

路透北京12月14日 - 据新华社报导，中国和塔吉克斯坦本币跨境结算12月13日正式启动，今后两国企业、个人及银行可以使用本币和对方国家货币开展金融结算往来。

中国海关资料显示，2014年中塔贸易额同比增长28.5%，达25.17亿美元。今年9月7日，中国人民银行与塔吉克斯坦央行签署了双边本币互换协议，规模为30亿元人民币／30亿索莫尼，有效期为3年。

中国人民银行此前公布，目前新疆已与83个国家和地区开展了跨境人民币业务，累计结算量近2000亿元人民币。其中，新疆与中亚国家结算量为88亿元人民币，与塔吉克斯坦的结算量为16.2亿元人民币。今年11月底前，新疆实现了与哈萨克斯坦货币坚戈、巴基斯坦货币卢比的直接挂牌交易。