中国和塔吉克斯坦本币跨境结算正式启动--新华

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月14日 - 据新华社报导，中国和塔吉克斯坦本币跨境结算12月13日正式启动，今后两国企业、个人及银行可以使用本币和对方国家货币开展金融结算往来。
报导称，人民币兑索莫尼汇率挂牌交易启动仪式13日下午在乌鲁木齐举行。塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达表示，中塔本币跨境结算可以降低汇率风险和交易成本，有利于两国企业贸易往来。
中国海关资料显示，2014年中塔贸易额同比增长28.5%，达25.17亿美元。今年9月7日，中国人民银行与塔吉克斯坦央行签署了双边本币互换协议，规模为30亿元人民币／30亿索莫尼，有效期为3年。
中国人民银行此前公布，目前新疆已与83个国家和地区开展了跨境人民币业务，累计结算量近2000亿元人民币。其中，新疆与中亚国家结算量为88亿元人民币，与塔吉克斯坦的结算量为16.2亿元人民币。今年11月底前，新疆实现了与哈萨克斯坦货币坚戈、巴基斯坦货币卢比的直接挂牌交易。
(发稿 孙琦子； 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。