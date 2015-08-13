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国际财经 | 2015年 8月 13日 星期四 14:00 BJT

人民币贬值对泰国出口和旅游业影响不大--泰国财长

路透曼谷8月13日 - 泰国财政部长颂迈周四称，人民币贬值对泰国出口和旅游业仅会产生很小影响，并称政府无计划采取措施应对人民币汇率变化可能带来的影响。

颂迈对当地电视台Nation TV称，政府不应采取可能进一步压低泰铢的举措。

颂迈还表示，央行总裁张旭州称，该国目前的外汇储备对泰铢有支撑作用。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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