人民币贸易结算比例5-10年或达日圆欧元水平--香港金管局

路透香港2月18日 -香港金管局总裁陈德霖周二指出，随着人民币国际化脚步推进，未来5-10年中国内地双边贸易以人民币结算的比重可望达到日圆及欧洲的水平。

陈德霖是在一篇评述离岸市场十年发展的文章中，作上述表示。他指出，目前中国内地外贸以人民币结算的比例约在15%，较2010年的2%已有上升。

“当中国继续深化改革开放，进一步落实放宽资本账管制和人民币兑换，我们没有理由相信中国内地以人民币支付的双边贸易在五到十年内不能达到日圆和欧元的水平，即是可以假设在中期升至30%-60%，”陈德霖在文章中说，“这将是现时比例的两到四倍。”

他同时表示，目前中国外商直接投资（FDI）使用人民币的比例已由2011年的5%升至约20%，未来5-10年升至50%“是合理的推断。”

中国2013全年跨境贸易人民币结算业务累计为4.63万亿（兆）元，较上年的2.94万亿元同比大增57%，反映出人民币国际化持续推进下，货币使用度飞速增长。（完）

(记者 李珊珊; 审校 林高丽)

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