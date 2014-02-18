人民币贸易结算比例5-10年或达日圆欧元水平--香港金管局（更新版）

(新增细节)

路透香港2月18日 -香港金管局总裁陈德霖周二指出，中国汇率改革以及资本帐开放，将进一步推进人民币国际使用，未来5-10年中国内地双边贸易以人民币结算的比重可望达到日圆及欧元水平。

陈德霖是在一篇评述离岸市场十年发展的文章中作上述表示。他指出，目前中国内地外贸以人民币结算的比例约在15%，较2010年的2%已有上升。

“当中国继续深化改革开放，进一步落实放宽资本账管制和人民币兑换，我们没有理由相信中国内地以人民币支付的双边贸易在五到十年内不能达到日圆和欧元的水平，即是可以假设在中期升至30%-60%，”陈德霖在文章中说，“这将是现时比例的两到四倍。”

中国2013全年跨境贸易人民币结算业务累计为4.63万亿（兆）元，较上年的2.94万亿元同比大增57%；占全体贸易总额约17.9%。其中约83%是透过香港进行。

德意志银行此前预测，2014年跨境贸易人民币结算业务累计将成长至6万亿元，或是占全体贸易总额的约20%。

陈德霖同时表示，目前中国外商直接投资（FDI）使用人民币的比例已由2011年的5%升至约20%，未来5-10年升至50%“是合理的推断。”

他同时指出，人民币国际化的意义是要让人民币在全球更广泛的使用及流动，不同时区的企业和个人需求各异，长期期望香港长期垄断离岸业务并不实际。

“现时香港人民币存款和支付交易占全球离岸市场七成，但我认为香港不会、亦不应一直占有这么高的份额。”他说。

香港至2013年底人民币存款及存款证总量为1.053万亿元，其他离岸中心都仅在千余亿元水平。

香港的银行于2004年2月25日开始为个人客户提供人民币存款、兑换、汇款以及扣账卡和信用卡服务，为离岸中心之滥殇。2007年首只点心债发行以及2009年人民币贸易结算试点，将离岸发展推上新的台阶，令到离岸业务于2010年起飞速发展。

以下为香港离岸中心2013年及2010年比较（单位：亿元人民币）：

2013 2010 2010-2013增幅

人民币存款+存款证 10,530 3,217 2.3倍

经港银处理人民币贸易结算 38,410 3,692 9.4倍

人民币债券发行量 1,166 358 2.3倍

人民币债券未偿还余额 3,100 558 4.6倍

人民币银行贷款 1,156 18 63.2倍

香港人民RTGS交易日均量 3,954 53 73.6倍

CNH外汇交易日均量（亿美元） 200 不足10 20.0倍 （完）

(记者 李珊珊; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。