人民币在过去两年的日成交量大增至2800亿美元--GFMA

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦2月26日 - 全球金融市场协会(GFMA)周五发布的研究结果显示，中国人民币在过去两年中的日成交量已增长逾一倍，达到2,800亿美元左右，约占全球外汇交易总量的6%。
GFMA公布的数据说明，人民币成交量的增幅超过各家央行与其他市场参与方此前的估计。
GFMA根据全球主要央行和自己的估测数字编制汇市报告，上述数据是内容之一。此外国际清算银行(BIS)通常每三年也会公布汇市报告，最新报告将于今年稍晚出炉。
数据显示，包括外汇期权、远汇、互换和现汇在内的所有人民币每日交易量，从2013年4月BIS上次发布报告时的相当于1,200亿美元，升至去年10月时的2,800亿美元。
这些数据进一步说明，在中国努力应对不断增大的汇率贬值压力之际，人民币在全球贸易、支付和金融交易中的作用却益发重要。
毅联汇业(ICAP)旗下的EBS在去年底表示，人民币已经取代美元/瑞郎和欧元/日圆，成为其平台上交易量第三大货币。EBS是全球规模最大的独立外汇交易平台之一。
银行支付网络SWIFT表示，人民币在全球日常支付活动中的使用量排名第四。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
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