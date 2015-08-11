人民币今年年底料在6.5附近 明年底进一步贬至6.6--瑞银

路透北京8月11日 - 中国央行周二表示将完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%。投资银行--瑞银最新报告认为，这暗示政府希望看到人民币兑美元有更大幅度的贬值，其预计今年年底人民币汇率在6.5元人民币附近，此前预估为6.3；预计2016年底进一步贬值到6.6。

瑞银中国首席经济学家汪涛在报告中指出，中国央行这么做可能是有意提高人民币中间价市场化的程度，以更符合人民币被纳入特别提款权(SDR)货币篮子的条件。

报告称，倘若未来央行公布的中间价密切跟随上日市场收盘价，人民币贬值预期将迅速强化，汇率未来数日将急速下跌。

“若果真如此，这将是中国外汇政策的巨大转变，借助市场力量让人民币贬值，有助于国内稳增长和对抗通缩压力，”汪涛称。

但她也表示，预计中国政府不太可能仅凭市场之手来决定人民币汇率走势，政府在汇率方面可能依然采取相对谨慎的态度。

“IMF对人民币纳入SDR进行评估是一个考虑因素，避免人民币汇率动荡和资本流出，是更重要的考量，”瑞银称，“在这种背景下，未来数日中国如何设定人民币中间价、如何应对外汇市场资金流动，具有重要意义。”

今日人民币兑美元中间价为6.2298元，在上日收盘汇率6.2097元的基础上出现约200个基点的贬值。中国外汇交易中心人民币/美元最新报6.3290元，离岸CNH最新报6.3698元。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

中国外贸下行趋势进入三季度仍无扭转迹象，7月进出口同比均下滑逾8%。而为应对经济下行压力稳定外贸，国务院7月下旬明确指出，要完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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