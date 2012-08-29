人民币微收涨 午後受客盘结汇推升後回稳

* 人民币微收涨

* 欧元大涨但中间价仅现微幅高开

* 午後一波急促客盘结汇盘曾带动人民币上探至两个月内高点

* 近期人民币汇价维稳是大概率

路透上海8月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三微收涨.欧元强势反弹而中间价仅现微幅高开.业内人士预计,正值中国领导人换届之际,人民币汇率维持稳定将是大概率事件.

交易员表示,虽然昨日欧元大涨,但今日人民币中间价仅现微幅高开.中国将面临领导人换届,市场参与者预计近期人民币汇价维稳可能性更大,因此企业和银行自身对人民币汇价均无单边预期,整体结、购汇需求平衡.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3517 6.3443 6.3529 6.3391 6.3411 6.3530

上海一外资银行交易员指出,午後曾出现一波较急促的客盘结汇盘,带动人民币上探至两个月的盘中高点,"但之後就慢慢平稳了,总的来看,只要欧元方面没有太大动作,没有真正方向的话,人民币估计也不会有太大动作."

前期人民币盘中高点是7月4日的6.3404元.

上海一银行交易员亦称."现在对人民币汇价没有单边判断,近期就是在6.35-6.37之间波动较多,(美金兑人民币)6.35以下购汇盘就出来,6.37以上结汇盘就出来."

他并表示,在欧元区情况未进一步恶化的前提下,前期已深跌的欧元有小幅技术反弹的机会,进而对人民币中间价形成一定支持.

以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4455/85 6.4490

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3550/90 6.3580

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水维持在高位,为1,250点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4767元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 黄凯

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