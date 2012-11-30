人民币收涨尾盘脱离涨停 银行纷调牌价以抑制客户结汇

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
* 人民币即期收盘微涨,尾盘脱离涨停
* 银行下调汇买牌价以抑制客户结汇意愿
* 1D远汇成交易热点,价格连二天大涨後回落
* 购汇需求令1D远汇大幅振荡
* 本周人民币即期累计升值约0.03%
路透北京11月30日电---人民币兑美元即期周五微幅收涨,全日多数时间保持於涨幅上限,惟尾盘时有购汇出现,令涨停得以稍微打开.交易员指出,由於市场净结汇状况不改,涨停格局短期仍会继续,僵局只有等央行解开.
交易人士并称,银行当前美元头寸压力不小,一些各地网点较多的大行可能会承受更大的净结汇压力.目前多数银行已经将现汇(美元)买入牌价下调至低位(即人民币升值),希望能抑制客户结汇意愿.
"中行今天都调到619(元/每100美元,相当於6.19元/美元)了.银行每天都在互相问牌价,再想自己怎麽定."上海一大型银行交易员表示.
她续称,最近下调牌价暂时不用担心因此造成客户流失,因各家银行都在调低,不会有哪家例外.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2267 6.2263 6.2363 6.2892 6.2910 6.2281
在即期市场人民币流动性干涸的情况下,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1D(T+3)品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.
该品种周五收於6.2230元.继周四时1D远汇收盘大幅上扬近0.42%至6.203元后,今日盘中一度触及6.1980元历史高位,但午盘购汇需求有所释放,引起该品种价位剧烈波动,日低为6.2260元,几乎触及即期涨停价位的6.2263元.该品种日波动幅度高达280个点.
华南一位股份制银行交易员认为,这说明1D远汇只是在即期封住涨停之後市场寻求流动性的场所,目前交易量也不大,一旦有购汇需求优先在这个美元价格更低的市场买入,就会引起其价位大幅波动,从而提供可观的套利空间.
"从资金面上看没有(即期)那麽大,而价格的大起大落也会形成很大的套利空间."他表示.
东京汇市欧元兑美元保持在接近一个月高位的水准,兑日圆触及七个月高位,受助于意大利和西班牙公债收益率下跌.
以下为北京时间17:14,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3200/40 6.3220
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2130/70 6.2110
境内美元人民币一年期掉期升水报1,560点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3827元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透北京2月21日 - 中国郑州商品交易所周二发布通知称，即日起新增交易限额制度。交易所可根据市场情况，对不同的上市品种、合约，对部分或全部的会员、客户，制定交易限额，套期保值交易的开仓数量不受此限制。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.88711人民币)