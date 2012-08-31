人民币略收升 市场关注伯南克讲话

* 人民币略收升,全天区间震荡

* 欧元接近本周低点,中间价小幅低开

* 市场关注周末美联储主席贝南克讲话

路透上海8月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五略收升,全天在窄幅区间震荡.国际欧元接近本周低点,中间价仅跟随小幅低开,市场亟待从稍晚美联储主席伯南克讲话中嗅出方向.

交易员表示,在伯南克讲话前市场表现谨慎.而美元指数也处於"分水岭",如伯南克的讲话未有暗示推出QE3(第三轮量化宽松)的进一步可能,料美元走强的概率十分大;反之则美元将迎来一波跌势.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3484 6.3466 6.3520 3.3449 6.3435 6.3496

上海一银行交易员认为,虽然中国国内人民币和美元的博弈受到外盘美元影响较大,但央行使用中间价调节即期汇价的意味仍在.从近期欧元大幅波动後,中间价仍维持稳定就能看出来.

"感觉央行设定的中间价,现在仅在方向上反应美指的波动,但在波动量上却少之又少,...感觉(中间价)6.34是央行的合意范围."他称.

上述交易员还指出,前期美元连续上涨时段,大量企业选择囤积美元,造成美元境内流动性过於充裕.近期美指走势相对迷离後,大量结汇需求逐渐释放,对境内美元走强形成压力.

欧元兑美元周五徘徊在本周低点附近,因市场愈发紧张美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克在周五稍晚的讲话中,是否会暗示很快祭出货币刺激政策.

伯南克将於1400GMT在杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的全球央行官员非正式年会上讲话,主题为"危机以来的货币政策".市场拭目以待伯南克能否给出任何有关进一步购债的暗示.

以下为北京时间17:15,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4475/25 6.4508

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3510/45 6.3537

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水维持在高位,为1,270点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4754元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 张喜良/林高丽

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