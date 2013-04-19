* 人民币收升，尾盘险触及涨停价位

* 整周累计收升0.24%

* 扩大波动区间言论继续发酵，结汇加重

* 交易员认为央行若扩波动区间将加剧升值预期

路透北京4月19日 - 人民币兑美元即期周五收升，中间价随隔夜弱势美元稍微走强。央行副行长易纲关于可以考虑扩大汇率日内波幅的言论继续发酵，市场的升值预期于午盘转浓、结汇涌出，推高汇率收于涨停价位附近。

交易人士认为，近些天中间价加速升值后暂有喘息，但已经加强了人民币升值预期。若短期内央行宣布扩大日内波动区间，其政策信号将加剧市场的升值预期。

招商银行总行金融市场部刘东亮表示，“市场很可能会把这个政策理解为监管层希望加速升值，1%区间不够了要扩大，升值的空间更大了。”他认为，市场会把放大区间理解为是为了避免触及涨停，但如果中间价的政策信号不改变，一边倒的结汇可能不会改变。

上海一股份行交易员也认为，如果扩大波动区间短期可能会有更多的结汇盘出来，但也需要看后期中间价怎么引导。如果说有所回落的话，那可能也会让汇率出现双向波动。

东京汇市日圆周五下跌，此前日本财务大臣麻生太郎表示，日本央行旨在抗击通缩所采取的大规模货币刺激立场没有受到20国集团(G20)的反对。

而中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲周三在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。

瑞银集团周四报告称，中国很可能将在未来三天内扩大人民币汇率波动区间，以在G20峰会期间彰显中国央行对汇率市场化的积极态度。

资本持续流入中国境内趋势正愈加明显。国家外管局数据显示，3月份的银行代客结售汇顺差和远期净结汇规模都较2月份扩大；一季度代客累计结售汇顺差高达1,693亿美元，较上季度806亿美元规模扩大超过一倍。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1776 6.1813 0.06%

中间价 6.2395 6.2416 0.03%

日内相对于中间价最大波幅 0.995% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 33 6.1774 6.1807

2013年来即期升贬值幅度 0.85%

1年期美元/人民币掉期升水 870

离岸人民币市场,北京时间17:09 今日 上日

1年期NDF 6.2435/65 6.2460

CNH即期 6.1744/56 6.1738

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李航; 审校 林高丽)

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