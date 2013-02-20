人民币收升 节后净结汇再次浮现

* 人民币即期收升

* 中间价小幅上升

* 节后购汇因素正在消散,重现净结汇

* 中间价偏重挂钩日元的状况将延续

路透北京2月20日 - 人民币兑美元即期周三收升,受中间价上扬及中国经济基本面向好推动,交投比较活跃.交易员称客盘结汇偏重,而节后购汇的短期因素正在消散,午盘呈现净结汇推升人民币走高.

"结汇还是比较多,节后大额购汇也减少了,没有什么特殊原因."北京一国有大行交易员对午盘走势分析说.

上海一股份行交易员则表示,今天结汇偏多也有可能包含部分银行主动调整头寸的因素."后期看总的趋势应该还是往下走(人民币升值),前几天往上走得蛮高的,往下调调也有需求,有些银行可能会主动调一下."

多位交易员皆指出,企业美元需求在农历春节过后料陆续释放,时间点至少要在下周,而人民币/美元中间价最近料继续偏重挂钩日元走势,而不单纯参考美元指数,所以在日元贬值概率较大的前提下,短期内人民币可能会在双边波动的基础上相对走软,但幅度亦有限.

尽管中国经济基本面强劲令人民币长期面临走强压力.但上海一外资行交易员称,从2月开始整体美元买盘都比较多,其中油盘也时常出现,且亚洲货币近期走贬,令人民币短期亦有贬值可能.

交易员并表示,中国1月外商直接投资继续下滑,但料对市场影响不大.中国商务部周三公布,今年1月全国实际使用外资(FDI)金额92.7亿美元,同比下降7.3%.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三表示,中国经济已避免了硬着陆,复苏态势良好,不过未来成长要取决于结构性改革取得更大进展.其报告指出,近期数据表明中国经济活动反弹,经济增速应可达到此前预估的7.5-8.5%区间的上半段.

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2376 6.2443 0.11%

中间价 6.2804 6.2821 0.03%

日内相对于中间价最大波幅 0.69% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 57 6.2372 6.2429

2013年来即期升贬值幅度 -0.12%

1年期掉期升水 895

离岸人民币市场,北京时间17:25 今日 上日

1年期NDF 6.3165/02 6.3240

CNH即期 6.2335/56 6.2363

日圆兑美元周三走高,此前日本首相安倍晋三表示,设立一个公共-民间部门基金购买外国债券的必要性已有所降低.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)

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