人民币小幅收涨 节前行情料仍清淡

雄安新区将有针对性培育发展科技创新企业和高端高新产业--专家
路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。
* 人民币即期跟随中间价小幅收高
* 交投持续淡静,窄幅震荡
* 长假前客盘成交量变少
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周三跟随中间价收涨.交易员称,春节长假前市场交易相对较少,比较清淡,客盘的交易量也偏少.
整体看,中国经济基本面复苏支撑人民币偏强的格局未变,市场成交区间仍贴近波幅上限.不过交易员指出,市场普遍认为人民币虽有升值压力,但幅度也不会太大,且最近中间价也没有给出强烈的升值趋势,整体市场相对平衡.
"比较清淡,相对来说交易比较少,长假前的行情啊,...中国传统假期前,很多进出口商的业务也在减少,恢复估计要到春节之后."上海一外资行交易员称.
中国今年春节假期为2月9日-15日.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2180 6.2172 6.2196 6.2762 6.2796 6.2198
上海一股份制银行交易员称,最近市场没什么特点,很平淡,也就跟着中间价动.
交易员并称,日本央行无限量购买资产的消息,对人民币/美元即期市场影响较小,因最近日圆已经走出比较大的行情,存在很强的高位调整压力,且日本央行的这一政策基本符合市场预期.
新兴汇市日圆兑美元升值0.7%至88.14.新兴亚币兑日圆亦走贬.韩元和泰铢周三下滑,因两国财长均发出警告道不乐见汇率过度升值,此前日本央行放宽货币政策以重振疲弱的经济.
日本央行周二宣布,将从明年起无限量购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经济停滞所采取的最为决断的措施.
以下为北京时间17:07,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2816/50 6.2795
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2050/60 6.1970
境内美元人民币一年期掉期升水报1,020点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3200元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良/林高丽)
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