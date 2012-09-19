人民币收创近四个半月新高 境内美元吸引力趋弱

* 人民币收创近四个半月新高

* 境内持有美元吸引力正下降

* 中间价连续第二天下滑

* QE3的滞後反应或延续至下周

路透北京9月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收创近四个半月新高.美国量化宽松政策(QE3)出来後对美元贬值预期比较强烈,引发个人和企业结汇意愿增强,且最近国内美元利率特别低,令持有美元缺乏动力.

市场人士称,虽然人民币中间价连续第二天下滑,显示央行继续维稳的态势,但实际的交投价格反映市场上仍结汇大於购汇.而今日收盘价位已较7月25日创下的年内低点升值约1.4%.

"中间价是反映了一个央行的意图,实际的市场价格反映了市场的供需情况:结汇还是大於购汇,这周到下周估计都会维持这样的状况,中间价与交易区间之前的spread(价差)会维持目前的差距,甚至扩大都有可能,"华东一外资银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.3093 6.3010 6.3208 6.3392 6.3353 6.3189

上述交易员称,一般而言,季末和长假前都会有较多的购汇需求做企业备付或者个人境外消费需求,但目前来看还是结汇比较大,持有美元没有吸引力.预计QE3的滞後反应或延续至下周.

一国有银行交易员亦提到,大家都不愿意持有美元头寸,市场抛压很重.目前市场很捉摸不定,权衡盈亏的话就会选择比较保守的操作策略,"最近市场弹性很大,市场参与人的热情不高,流动性还是有所下降."

**中国7月净增持美国国债**

对於中国在7月增持美国国债,交易员们表示,相比其他资产,持有美国国债还是有点吸引力.

交易员并称,目前结汇的量稍多,美元都到央行手里,外储也会随之增加,对外储运用也是一个考验,中国增持美国国债可以理解,持有别的资产比如欧元区的话可能还会更加危险.

"中国那麽多外汇储备,要找一个可以投资的地方,目前来看美国国债的保险度比较高,总比单纯放在账上好,总会增加一点收益啊,虽然收益率也很低."一家国有银行交易员称.

美国财政部最新公布的数据显示,截止7月末,中国持有的美国国债达11,496亿美元,环比增持26亿美元;当月中国继续小幅减持了以"两房"为主的美国机构债.

东京汇市欧元因风险人气好转而上涨,不过仍较周一触及的四个月高位有0.01美元的距离,当时投资者因美国联邦储备委员会(美联储, FED)公布新一轮宽松政策而出脱美元.

以下为北京时间16:59,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4120/20 6.4175

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3209/37 6.3280

境内美元人民币一年期掉期升水报1,440点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4533元.

国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年8月人民币实际有效汇率指数为108.36,较7月环比跌0.3%,为四个月最低水准.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 杨淑祯/张喜良

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