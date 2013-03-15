人民币即期收创历史新高 观望下周中间价信号

* 人民币即期收创历史新高

* 整周累计微涨近0.02%

* 盘中亦险些刷新历史高点纪录

* 市场观望下周中间价信号

路透北京3月15日 - 人民币兑美元即期周五在中间价指引下收创历史新高，盘中亦险些刷新历史高点纪录。交易人士表示，虽然客盘仍然偏向结汇而给人民币带来升值动力，但全国人大会议接近尾声，大家仍在等候新一届政府释放政策信号，交投仍然保持谨慎。

上海一股份行交易员表示，若非疑似央行出手干预，人民币盘间有可能已创出新高。这样看来在两会结束、新政府的思路更为明确之前，人民币创出盘中新高的可能性不大。

“两会结束以后，下周可能会有些动静吧，...先看看下周的中间价怎么走。”他并补充说，后期可观察经济数据、新政府在汇率市场化及加大汇率弹性方面有哪些作为。

上海另一股份行交易员说，这两天还是以观望为主，“交易员们都歇菜了，这两天都没什么波动。代客也不是很活跃，不过相对还是结汇多。”

今日盘间高点为6.2133元，接近此前于今年1月14日创出的6.2124元历史高位。而此前收盘高点则为1月15日的6.2136元。

中国全国人大会议周五决议通过任命李克强为国务院总理，范长龙和许其亮为中央军委副主席。

本届人大会议将于周日表决关于政府工作报告的决议草案等结束后闭幕，新任国家主席习近平将发表讲话。

东京汇市美元涨势周五暂歇，英镑因轧空而上涨，日圆则因美元遭遇获利了结而得到支撑，此前日本国会一如预期通过日本央行新任总裁的任命案。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2135 6.2155 0.03%

中间价 6.2723 6.2752 0.05%

日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 17 6.2133 6.2150

2013年来即期升贬值幅度 0.27%

1年期美元/人民币掉期升水 1,070

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.3020/57 6.3040

CNH即期 6.2080/10 6.2115

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)

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