人民币收盘上涨 波动区间稍扩

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8776元附近
路透上海2月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约320点。
* 人民币中间价小升,即期汇价收盘上涨
* 短期内人民币方向不甚明朗,观望为主
* 一年美元人民币掉期升水继续攀升
路透上海8月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五收盘上涨,高低价差较日前略有放大,但盘整区间未生大变.交易员称,海外美元的避险优势,压制未来人民币升势,不过中国外贸状况不佳,汇率走贬可能亦受限,短期内方向不甚明朗,只能继续观望中间价及海外市场的变化.
另外,流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水继续攀高,盘中曾突破1,300点;海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种亦徘徊在八个月高点,最新报在6.4450/00,上日尾盘为6.4450.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3585 6.3558 6.3653 6.3449 6.3495 6.3658
上海一银行交易员称,目前看人民币盘中表现尚属平稳.至于未来,"我现在是感觉不到什麽方向,再看看欧洲那边和中间价吧."
他进一步表示,经济动荡背景下,美元作为避险货币的优势令人民币未来承压,但中国方面,应该会考虑到自身的经济和对外贸易情况,不至过於放任其走贬.
中国商务部周四公布,7月份全国实际使用外资(FDI)金额75.8亿美元,同比下降8.6%.未来预期方面,中国下半年外贸形势更加严竣,困难更加突现,实现外贸目标的压力将加大.
北京时间17:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3605/45元,上日尾盘为6.3690元.
另外,离岸人民币市场上不断攀升的筹资成本以及人民币的疲弱前景,已将离岸人民币掉期点数推升至历史新高.若中国经济颓势及离岸资金池紧缩状况不改,这种趋势料会继续.
东京汇市欧元周五守住上日多数涨幅,因市场预期欧洲当局即将采取措施,遏制已肆虐两年多的债务危机.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李宏薇/刘昕; 审校 林高丽/张喜良
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