人民币收盘微升 涨停走势未再现

中国以规范投行类业务为抓手 全面落实承销保荐责任--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
* 人民币收盘微涨,且盘中未触涨停
* 中间价连续第二天上扬
* 人民币强势短期或难改,但美元买盘显现
* 监管层鼓励民间持有外汇
路透北京11月21日电---人民币兑美元即期周三收盘微涨,且盘中未触涨停.市场人士称,人民币强势短期不会改变,但市场情绪似有改善,美元买盘明显增多.
交易员称,市场传闻有油盘购汇,总体供需显得比较平衡,汇价也呈现正常的区间波动.市场情绪似乎有所分化,虽尚未出现明显的趋势性势头,但今天人民币中间价连续第二天高开後,即期汇价已不再像此前一般开盘即封住涨停.
"可能央行还是想让市场自己来决定价格嘛,"上海一股份制银行交易员表示,人民币中间价高开"也是把升值空间放开一点点,以此来引导购汇."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2302 6.2281 6.2342 6.2908 6.2926 6.2326
上海另一股份制银行交易员称,目前的位置比较敏感,市场各方的想法比较杂,虽然人民币短期内强势不会改变,但交易价与中间价的价差逐步缩小是可能的.
上海一家大型银行交易员亦表示,最近人民币交易价持续涨停,市场会有一个适应过程,如果觉得短时间内升值的可能性不大,那麽购汇需求就会被激发出来,而结汇的客户亦会"再等等看看".
人民币自7月底逆转此前贬值走势以来已累计升值逾2.6%,而9月之後人民币升值更是呈加速势头.
他并称,外管局最近的表态提到鼓励资本双向流动,并鼓励走出去投资,意在引导民间持有外汇.
针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局称,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.
国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年10月人民币实际有效汇率指数为107.9,较9月环比略涨0.42%,10月人民币名义有效汇率环比升0.65%.
东京汇市欧元周三下跌,因国际贷款人未能达成希腊援助协议,同时日圆兑美元跌至七个半月低位,受累于市场猜测日本央行将祭出更多货币宽松举措.
以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3287/67 6.3290
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2315/30 6.2335
境内美元人民币一年期掉期升水报1,469点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3771元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科/李然; 审校 张喜良
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