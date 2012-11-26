人民币全天基本封涨停至收盘

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
* 人民币涨停位作收,盘中基本封在涨停位
* 中间价连续第二日走升,创逾10日新高
* 人民币强势仍在延续
* 市场期待央行化解涨停僵局
路透北京11月26日电---人民币兑美元即期周一以涨停作收,且盘中基本锁定在涨幅上限.中间价连续第二日走升,并创逾10日新高,令本来强劲的结汇情绪进一步升级,显示人民币强势仍在延续,市场期待央行化解涨停僵局.
交易员称,最近国内宏观经济先行指标回暖,包括汇丰中国制造业PMI初值涨至13个月新高,以及欧元偏强势头,都支撑人民币汇率升值预期.今日市场一开盘,人民币就封在涨停位,市场陷入流动性陷阱,交易清淡,即期交易区间仅数个点.
"(人民币)涨停了,现在市场没什麽流动性,....要麽(美元/人民币)中间价大幅走升,要麽央行出来干预,否则市场可能不会有什麽变化."上海一股份制银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2255 6.2255 6.2260 6.2884 6.2906 6.2285
交易员并称,如果央行不出手,人民币涨停僵局可能很难自行化解.
东京汇市欧元/日圆周一触及七个月高位,欧元/美元持於一个月高位附近,因市场预计希腊最终将获得避免破产所需的更多紧急贷款.
以下为北京时间17:06,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3248/18 6.3240
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2235/75 6.2260
境内美元人民币一年期掉期升水报1,529点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3784元.
针对10月底以来境内人民币兑美元交易价连续涨停状况,中国外管局上周曾表示,国内外汇供求仍基本平衡,人民币预期基本稳定,跨境资本流入压力并未明显增加,而未来国内资本主动输出规模将不断扩大.
对外经贸大学金融学院院长丁志杰近日指出,从去年9月以来,银行间外汇市场盘中交易与过去相比,出现明显的"大起大落",阶段性触及跌停和阶段性涨停交替.这一方面跟央行逐渐放手有关,另一方面也跟市场不成熟有关.他并认为,长期来看,人民币对美元汇率还将上升,目前中间价保持稳定,这也使人民币存在升值2%的压力.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良/黄凯
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