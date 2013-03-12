人民币即期收高 客盘结汇偏强但观望情绪浓

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
* 人民币即期收高
* 中间价走高，交易清淡观望情绪浓
* 客盘结汇力量相对偏强
* 市场观望中国经济下一步走向
路透北京3月12日 - 人民币兑美元即期周二收高。因隔夜美元指数回落，带动人民币中间价走高；2月喜忧参半的宏观数据带给市场的谨慎观望心理仍在，虽客盘结汇力量稍稍偏强，支撑人民币，但市场交投仍很清淡。
继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。交易人士表示，数据给即期市场的影响最主要是一种心理影响，从客盘看，结汇偏重的状态未改，市场非常关注中国经济下一步走向。
不仅是数据，中国新一届领导层给未来政策带来一定的不确定性，亦让市场心理趋向谨慎观望。
“大家都在观望，...还是汇率政策不明朗吧，新总理上任不知道是否有大动作。”北京一大型银行交易员称。
上述交易员称，目前看，汇率还是比较均衡，客盘的结汇力量虽相对偏重一些，但在人民币涨停线下方40-50个点左右亦总有美元买家出现。
交易员并称，最近中间价的走势和美元走势比较吻合，但幅度稍有差异，可见中间价的走向仍在考量东亚货币贬值的状况。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2162 6.2181 0.03%
中间价 6.2746 6.2769 0.04%
日内相对于中间价最大波幅 0.95% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 20 6.2150 6.2170
2013年来即期升贬值幅度 0.23%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日
:25
1年期NDF 6.3060/90 6.3080
CNH即期 6.2070/90 6.2019
中国经济回升仍显脆弱，令中性货币政策的调整空间不大。考虑到下半年通胀压力以及房价上涨风险，央行料将益发谨慎，政策工具选择料以数量型为主，而不会急于收紧。而财政政策则有放松空间，从而为“扩内需、调结构”出力。
东京汇市日圆兑美元周二刷新三年半低位，兑澳元跌至四年半低位，因交易商押注日本央行将较预期更早且更大力度地推出刺激措施。
去年四季度数据显示中国仍延续资本流入的势头。中国国家外汇管理局周二公布，2012年第四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入达11.41亿美元，全年净流入50.74亿美元；来华直接投资较2011年增长18.5%。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李文科; 审校 黄凯/林高丽)
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