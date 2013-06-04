人民币小幅收高但未及中间价升幅

* 人民币小幅收升，弱于中间价的升幅

* 中间价创汇改来新高，再次升破6.1800元关口

* 结汇和购汇力量相对均衡

* 关注美元买盘的持续性以及预期变化

路透北京6月4日 - 人民币兑美元即期周二小幅收升，但幅度不及创纪录新高的中间价。购汇的力量持续释放，令盘间升幅逐步收窄。短期人民币汇价或区间震荡，但仍要持续关注美元买盘的持续性以及市场预期的变化。

交易员称，最近中间价跟美元指数的走势基本匹配，受隔夜美元大幅走低，人民币中间价大涨71个点子，为继上周五首次突破6.1800元后第二次升破这一整数关口。而早盘客盘比较均衡，且购汇盘偏强，带领人民币在开盘位置一路走弱，显示购汇盘力量持续放大。

“我估计市场借着人民币今天走升的机会，在补综合头寸，最近油盘已经回归了，购汇很多。”北京一国有银行交易员称。

不过，上海一股份制行交易员称，目前还没有看到金融机构因20号文而大幅购买美元的行为，估计不会提前很长时间就来补充综合头寸，但还是要关注掉期点数，不排除金融机构在不同期限的掉期上补充所需头寸。

对于中国央行行长周小川周一关于汇率改革和利率开放的表态，交易员认为，目前可能是扩大汇率日波幅的好时机，由于未来预期分化，扩大波幅不会造成人民币大涨。

中国人民银行行长周小川表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。目前中国的外汇盈余已有所下降，这给中国推进汇率的市场化提供了一定的空间。且现在是促进利率开放的一个好时机。

东京汇市美元兑日圆继前日大幅回撤后，周二又重新站上100日圆水准，因疲弱数据削弱了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快收缩刺激政策的预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1286 6.1317 0.05%

中间价 6.1735 6.1806 0.12%

成交额 187亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.81% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 69 6.1234 6.1303

2013年来即期升贬值幅度 1.66%

1年期美元/人民币掉期升水 1,170

离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日

1年期NDF 6.2505/25 6.2495

CNH即期 6.1315/35 6.1245

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/黄凯)

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