人民币小幅收涨 市场仍相对淡静

* 人民币即期小幅收升

* 中间价续创逾一周新低

* 交投持续淡静,窄幅震荡

* 结汇仍略偏多

路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期周二小幅收升,未理会中间价续创逾一周新低.交易员称,市场成交延续淡静,交易窄幅波动,客盘结汇略多一些,带动人民币小幅走高.

整体看,中国经济基本面展现的回暖势头支撑人民币偏强的格局未变.交易员指出,春节前的淡静行情仍在延续,而今日中间价仅较昨日微幅走低,未能给市场以明确的方向指引.

"(即期市场)挺无聊的,没什么好说的,...已经挺长时间这样子了,上也上不去,下也下不来,有点僵."上海一外资行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2198 6.2195 6.2220 6.2796 6.2790 6.2213

交易员并称,美元兑人民币很难往下走,因为往下走的话,监管层就会出来买一些,另一方面,买美元的力量也很难发挥出来,因为结汇的盘子还是相对偏多.

中国国务院总理温家宝周一表示,要稳步推进利率市场化改革,推进人民币资本项下可兑换,推进市场化的金融改革.并要发挥好货币政策在实现经济持续健康发展、稳定物价和防范金融风险中的关键作用.

新兴汇市受到日本央行大胆宽松政策激励,多数新兴亚洲货币兑美元周二扳回盘中稍早跌幅,因日本央行措施料将吸引更多资金进入新兴亚洲地区.但新兴亚币兑日圆走软,因日央行的额外资产购买措施要等到明年才生效,同时投资人对日前新兴亚币兑日圆涨势锁定一些获利,落袋为安.

以下为北京时间16：34,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2769/09 6.2800

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.1960/00 6.1940

境内美元人民币一年期掉期升水报975点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3173元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进/林高丽)

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