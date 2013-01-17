人民币收盘微升 静待宏观数据指引方向

* 人民币即期收盘微升

* 中间价连续第二天走弱

* 交投窄幅震荡,市场观望情绪浓

* 市场静待周五中国年度宏观数据指引方向

路透北京1月17日 - 人民币兑美元即期周四收盘微升,中间价则连续第二天走弱至一周低位.交易员称,市场仍是结汇为主,但总体还是很清淡,走势胶着,交投区间很窄,仅几十个点,市场观望情绪比较浓.

受中国进出口数据等宏观基本面回暖等因素影响,最近人民币/美元呈小幅升值态势,交易员认为,市场交投淡静估计将维持一段时间,目前市场关注周五中国年度宏观数据,以提供进一步指引.

"没什么大波动,还是以结汇为主,...不过即期可能不太涨得动,太清淡了,"上海一外资银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2160 6.2143 6.2193 6.2767 6.2745 6.2165

交易员并称,市场目前的方向性不是很明确,等着中国宏观数据进一步明朗给市场指引方向.不过现在境内美元价格处于历史低位水平,有实需的企业亦会适当购汇.

投资者现在将关注中国周五将公布的经济报告,其中有第四季国内生产总值(GDP)、12月工业生产、零售销售和房价.这些报告将提供关于中国经济体质的线索.

国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年12月人民币实际有效汇率指数为110.16,较11月环比略涨0.48%,创纪录新高,带动2012年全年人民币实际有效汇率涨幅达2.2%.

美国财政部最新数据显示,去年11月中国净增持2亿美元美国国债;截止2012年11月末,中国持有的美国国债为11,701亿美元 ,仍是美国国债的全球最大单一持有国.

东京汇市美元兑日圆周四小涨,此前媒体报导称,日本经济财政大臣表示他近期就日圆发表的讲话被错误解读.

以下为北京时间17:02,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2770/90 6.2830

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.1868/92 6.1875

境内美元人民币一年期掉期升水报1,050点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3210元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/张喜良)

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