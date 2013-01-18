人民币收盘微升 宏观数据符合预期对市场影响不大

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
* 人民币即期收盘微升
* 交投窄幅震荡,结汇盘略多
* 宏观数据符合预期对市场影响不大
路透北京1月18日 - 人民币兑美元即期周五跟随中间价微幅收升.交易员称,市场成交清淡,客盘仍以结汇为主,汇价窄幅震荡.
受中国宏观数据等基本面回暖等因素影响,最近人民币/美元呈小幅升值态势,交易员称,中国周五公布年度宏观数据基本符合预期,目前看对市场的影响比较有限,预计到春节前市场都将维持清淡行情.
"市场不太活跃,客盘还是结汇的量多一些,...(宏观数据)目前看没有太大影响."上海一大型银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2154 6.2142 6.2163 6.2752 6.2767 6.2160
交易员并称,市场波动幅度较小,自营也没什么空间,更让市场交投显得清淡.
中国公布去年全年国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.
东京汇市日圆兑美元周五触及两年半低点,市场预期日本央行下周政策会议将采取大胆举措抗击通缩,因而进行布仓.
以下为北京时间16:32,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2790/10 6.2750
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.1900/10 6.1830
境内美元人民币一年期掉期升水报960点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3114元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。