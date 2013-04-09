人民币随中间价小幅收涨

* 人民币即期跟随中间价小幅收涨

* 结汇压力仍大，日间有少量购汇

* 日圆贬值可能仅放缓人民币升值步伐

* 通胀数据令美元掉期升水走低

路透北京4月9日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收涨，虽然日圆贬势持续并逼近100日圆/美元大关，但人民币中间价仍走升十余点。交易员认为日圆贬值可能仅削弱人民币升值动力，短期尚难扭转人民币升值预期。而日间结汇压力仍然沉重，推动交易区间与涨停价位差距进一步缩窄。

交易员称，市场整体交投依然较沉闷，下午虽浮现几波购汇潮，但结汇力量偏强的格局未变，市场整体仍缺乏方向指引，波动区间非常狭窄。

“市场是死的，缺少方向指引。开盘沉闷，仅仅跟随中间价，只有几个点的波动。”上海一外资银行交易员表示。

对于人民币市场对日圆贬值的反应相对迟钝，上海一股份行交易员表示，日圆贬值有利于日本的通缩和出口，但由于其出口产品和中国出口产品的结构不太一样，可能影响没有这么大，“但是日圆贬值对人民币最近升值的步伐多少还是会有影响。”

此外，对于中国新出炉的3月居民消费价格指数（CPI），交易员认为，3月CPI数据温和，显示了中国经济趋稳迹象，加上未来即将公布的有可能向好的中国经济相关数据，基本面向好背景下，人民币大的方向仍是升值。

不过亦有交易员称，3月CPI数据显示中国通胀压力不大，预期央行未来一段时间不会收紧货币政策。而受此影响，美元兑人民币掉期升水走低，但料未来下降幅度有限。

中国3月CPI同比涨幅由上个月创下的10个月高位如期回落，并低于市场预期，预示短期内通胀或不足虑，政策上控通胀的压力亦不大。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，

以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2024 6.2033 0.01%

中间价 6.2639 6.2650 0.02%

日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限 日高 日低

±1%)

日内波动幅度(pips) 20 6.2018 6.2038

2013年来即期升贬值幅度 0.45%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:01 今日 上日

1年期NDF 6.2760/10 6.2920

CNH即期 6.1914/39 6.1963

东京汇市方面，欧元兑日圆触及2010年1月以来最高的129.935日圆。欧元最新报129.48日圆，较周一纽约尾盘上涨0.2%。日圆兑美元触及四年低位。日本央行上周四公布大规模刺激计划以来，美元兑日圆上涨了大约7%。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李航; 审校 李文科/林高丽)

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