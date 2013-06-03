人民币收盘微升 短期市场分歧大

* 人民币收盘微升，与中间价走弱相反

* 购汇盘仍在逐步释放力量

* 短期市场分歧很大，观望情绪强

* 关注本周国家主席习近平访美影响

路透北京6月3日 - 人民币兑美元即期周一收盘微升，再度与中间价微贬的走势反向而行，凸显市场分歧。交易员称，购汇盘仍在释放力量，但中国官方PMI数据反季节上行给投资者提供情绪上的支持，且国家主席访美在即亦支撑人民币短期略升。

交易员指出，今日中间价走势微弱与美元指数基本匹配，而宏观数据的影响相对比较小，但受中国领导人访美影响，不排除本周人民币中间价略微升值的可能性，这样可能亦将吸引银行为满足20号文的要求而进行购汇的行为。

“购汇力量还是明显增加不少。如果加上一些大的购汇盘，以及政策文件的影响，短期内可能有贬值的趋势，但到什么位置还不好说，”北京一国有银行交易员称。

他并指出，20号文可能引发的购汇潮目前还不明显，但市场分歧明显扩大，购汇盘力量逐步释放，市场的观望情绪很浓烈，人民币升值预期已明显减弱，不排除市场在短期内出现预期逆转的可能性。

而且季节因素亦可能推波助澜。交易员称，参考这两年，都是在目前的阶段出现一波贬值走势，今年也很有可能出现，不过短期则会更关注国家主席访美可能给汇市带来的短期冲击以及20号文可能的购汇效应。

上海一家外资行交易员称，20号文是否会成为市场反转预期的导火索还很难说，还取决于这一规定将持续多长时间，以及客盘的力量，不过即期市场后期至少会相对企稳，不会和前段时间一样强烈升值。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至49.2，创八个月最低位，初值为49.6，上月终值为50.4；而周六中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布的5月官方制造业PMI却反季节升至50.8，为去年4月以来次高位。

东京汇市澳元周一自上周深度跌势小幅反弹，因为中国5月官方制造业PMI意外高于预期，提升了中国经济企稳的希望。中国是澳洲主要的出口市场，亦是全球第二大经济体。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1317 6.1345 0.05%

中间价 6.1806 6.1796 -0.02%

成交额 205亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 147 6.1210 6.1357

2013年来即期升贬值幅度 1.61%

1年期美元/人民币掉期升水 1,145

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.2470/00 6.2600

CNH即期 6.1363/69 6.1470

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/黄凯)

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