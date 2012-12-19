人民币接连第三天收升

* 人民币即期随中间价收升

* 客盘仍以结汇为主

* 盘间险触涨停,午盘初段闪现大行购汇盘

* 成交清淡,市场观望情绪浓

路透北京12月19日 - 人民币兑美元即期周三收升,跟随中间价连第三天升势.交易员称,今日交易整体来说结汇的力量仍占强势,盘间险些触及人民币日间波幅上限,但午盘初段中现一波大行购汇,其余时间汇价维持窄幅震荡.

"午盘初应该是有大行进来收了美元.总体感觉结汇压力还比较大,前面的支撑位在6.23附近,今天在6.23下方不远还是有支撑的."上海一股份行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2303 6.2242 6.2320 6.2865 6.2880 6.2324

交易员指出,美元持续下跌带动人民币/美元中间价续升,且按照惯例,年底前一般会涌出更多的结汇盘,因此目前结汇稍强的局面可能继续维持.

"今天市场挺清淡的,可能快过年了,都忙了一年了,歇一歇吧,...市场没什么新意."上海一股份制银行交易员称.

不过,华南一银行交易员认为,人民币继续升的可能性也不大了.这一两周的情况显示监管层不希望看到人民币再继续"涨停",中间价亦维稳为主,因此估计未来一段时间人民币将基本上持稳.

"估计最近一段时间每天波幅也就在40-50个点的range(区间)波动,除非有大的客盘出现."上述交易员称.

人民币即期市场在10月底起陷入涨停僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且上周至今已连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

东京汇市欧元/美元在交易平台EBS一度升至1.3256美元,为5月初以来高位.

以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3098/48 6.3100

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2060/80 6.2080

境内美元人民币一年期掉期升水报1,300点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3603元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/黄凯)

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