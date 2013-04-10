人民币收创新高 升值强势未受贸易逆差影响

* 中间价、盘中及收盘价均创历史新高

* 盘中并触及人民币涨幅限制，为近四个月来少见

* 监管层干预似有减少，但结汇盘沉重续推人民币升值

* 3月贸易逆差和惠誉下调中国评级均难撼动升值情绪

路透北京4月10日 - 人民币兑美元即期周三盘中及收盘均创新高，盘中并触及涨停，为近四个月以来少见。隔夜美元指数回落，带动人民币中间价今日创出历史新高。而中国最新公布的3月贸易数据虽然逾一年来首现逆差，但对人民币成交价影响有限。市场除尾盘浮现小波购汇，结汇明显占据主力。

无论是3月的贸易逆差还是惠誉下调中国评级，似乎都难以撼动人民币升值势头,且甫公布的2月外汇占款亦显示中国面临的资金流入压力不减，印证人民币升值格局或短期难改。

交易员并预计，短期内人民币震荡走升思路较为明朗，市场预期也一致看涨，加之监管层干预近日似有减弱，使人民币在较此前更加接近涨停价位的狭窄区间内成交。

“中间价高开幅度之大远远超过预期。一种可能与周六美国国务卿克里访华有关。”北京一股份银行交易员说。

而对于3月出现贸易逆差，人民币市场反应不大。交易员认为，今天公布的贸易数字有些意外，尤其是出口平平而进口增速较快，并且形成了贸易逆差，不过对人民币汇率影响不大，“这个影响可能是滞后的，还是要看看后期会不会有更多影响。”

花旗银行周三发布的报告解读称，中间价高开表明中国政府对其外贸前景很有信心，中国不可能卷入日本量化宽松政策引发的货币战争。

“尾盘出现的一波购汇料是美元多头所为，可能认为美元低位会触底反弹。”上述北京交易员说。

上海一外资行交易员称，6.2元阻力位应该已经有效突破，加上央行最近干预略有减少，人民币预计还会继续走升，而中间价振荡走升也刺激了企业的结汇热情。不过央行干预虽有减少但还不至于撤手，否则人民币还会出现涨停。

而惠誉周二下调中国的长期本币信用评级亦显然未对人民币升值形成明显拖累.因忧虑中国信贷高速膨胀及影子银行扩张将损害金融稳定，评级机构惠誉周二将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+。国内券商认为，海外评级机构开始关注中国的系统性风险，料短期内对人民币汇率产生贬值压力，但对国内市场冲击有限，利于规范地方政府发债。

中国3月进口超预期增长，逾一年来首现单月逆差，显示国内需求正在恢复；出口增速虽有回落，但仍延续今年以来的双位数增长。海关并乐观预期全年贸易向好，印证中国经济将温和复苏。数据显示，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，贸易逆差8.8亿美元。

中国央行周三公布，2月末金融机构外汇占款余额为268,324.33亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%。根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，2月末财政性存款余额为27,968.20亿元，当月增加243.11亿元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及

离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1939 6.2024 0.14%

中间价 6.2548 6.2639 0.15%

日内相对于中间价最大波幅 1.00% (上 日高 日低

限±1%)

日内波动幅度(pips) 29 6.1923 6.1952

2013年来即期升贬值幅度 0.59%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:31 今日 上日

1年期NDF 6.2605/25 6.2755

CNH即期 6.1868/77 6.1893

东京汇市方面，日圆兑美元周三在接近四年低点附近游走，但日本央行积极货币宽松措施所创造的动能尚不足以将之推过100日圆关卡。美元兑日圆在EBS交易平台持稳在99.09，周二曾升至99.67，为2009年5月以来最高。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李航; 审校 李文科/林高丽)

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