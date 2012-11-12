人民币早盘首破6.23元 贸易顺差创新高施升值压力

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
* 人民币中间价创逾半年来新高
* 人民币早盘首破6.23元,并触及涨停
* 贸易顺差45个月新高施压人民币升值
路透北京11月12日电---中国10月贸易顺差创45个月新高令人民币升值压力陡增,周一人民币兑美元中间价创下逾半年来新高,带动盘初人民币兑美元触及涨幅上限,并首次升破6.23整数关口.
交易员称,随着今年经济逐步企稳回升,且考虑到季节性因素,人民币还会继续走强,但升值空间可能不是很大了.
人民币兑美元中间价周一报6.2920元,较上日的6.3012元大幅上行,创5月9日以来的新高.北京时间11:04,人民币兑美元仍守在涨幅限制位6.2291元,上日收盘价为6.2450元.稍早虽曾脱离上限,但多数交易仍集中在区间波幅20个点左右.
"中国10月外贸顺差创45个月新高,看来这结汇的势头短期内小不了."上海一股份制银行交易员称.
香港一外资银行交易员亦强调,贸易顺差创新高加上贸易形势更好,接下来人民币中间价肯定会高开.且央行上周五也"托市"了,这也会刺激市场信心.
上述交易员称,就年底这段时间而言,从季节因素上看人民币也会走强.从去年的数据看,11月底人民币中间价还在6.3580附近,12月末的时候已经升到6.30附近,去年同一时期里中间价走高了580个点子左右.
中国外汇交易中心人民币兑美元周五逆转小幅收跌.因美元买盘难觅,早盘起人民币一度多数时间横在突破6.24元整数关口的涨停位置,导致交投困难.不过午後有疑似央行通过大行提供流动性,人民币随後脱离涨停位,在尾盘数笔较低价格带动下,小幅下跌.
人民币兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.6%,而自9月以来已经强势升值约2%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.
中国10月出口重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头;不过当月进口数据则持续偏弱,令顺差扩大至45个月高位.这意味着人民币面临的升值压力料将增大,且年内货币政策或难有进一步放松.(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
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