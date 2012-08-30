人民币收升至近两月高点 午後国际美元疲软拖累即期

* 人民币收升至近两月高点

* 午後国际美元下跌,拖累即期市场美元

* 近期外盘走势对人民币汇价影响增强

路透上海8月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四收升至八周来的高点;中间价今日小幅低开,早盘即期走势较平淡,午後随着国际汇市美元指数.DXY下行,国内即期市场上美元亦走软.

交易员表示,近期视野内人民币汇价一方面是受到中间价牵引,另一方面受到客户结、购汇需求的影响.而後者有赖于经济形势的转变,短期内变数不大,这就令欧元、美元等外盘货币成为主导人民币汇价的因素.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3496 6.3466 6.3559 3.3435 6.3391 6.3517

此前收盘高点是7月4日的6.3477元.

上海一银行交易员指出,早盘大家基本是逢高卖出美元,但午後随着美元指数.DXY下跌,拉动即期美元下行,此後美元空头的回补则令人民币涨幅略有缩减;因海外市场多在等待美联储主席伯南克本周稍後的讲话,外盘走势不算太明朗的前提下,今日国内美元兑人民币bid/offer报价之间差价也有扩大趋势,机构分歧较前期略明显一点.

东京汇市,欧元兑美元周四小升,在美国联邦储备委员会(FED,美联储)伯南克周五演说之前,欧元寻获部分支撑,但澳元触及一个月低点,受中国前景疑虑拖累.

北京一银行交易员还提到,最近一次汇改以来,央行的态度更倾向於促进人民币汇价市场化,从近期中间价设定与美元指数相关性愈来愈高也能看出来.

"除非经济情况有所好转,企业活跃性增强,结、购汇需求增强;或者经济更差,导致热钱流出,出现大量购汇盘.但这两种因素近期都不可能出现,那麽市场就看中间价是怎麽开的就怎麽跟着操作."他称.

北京一外盘交易员表示,市场关注美国QE3和欧债进展,但目前都未形成对欧元、美元走势的明确预期,在该两币种价格上也未有体现.因此如消息面有"大动作",有可能导致外盘货币的大幅波动,影响人民币中间价.

以下为北京时间17:15,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4490/30 6.4495

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3523/63 6.3550

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水维持在高位,为1,280点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4776元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 增祥进/林高丽

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