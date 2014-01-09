调查：人民币兑美元汇率未来一年料缓升1.7%

图为百元面额人民币与美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 人民币兑美元汇率短期盘整

* 未来一年料缓步升值1.7%至5.95元

* 中国经济增长预期和利差支撑人民币升值

* 双向波动的市场条件趋成熟

作者 李文科

路透北京1月9日 -尽管今年面临美联储缩减QE的不利因素，人民币今年仍将在中国经济增长前景以及中外利差的支持下温和升值。路透调查显示，未来一年，人民币兑美元料较2013年底升值1.7%，低于2013年2.9%的升值幅度。

26位受访分析师的预测中值显示，人民币兑美元近期料在6.05元附近维稳盘整，在三个月之后重拾升值之旅，六个月后料升值至6.0元，刷新历史新高，此后继续破六进五，一年后汇率高见5.95元。

多数市场人士对未来人民币升值抱有信心，但料不会大涨，且考虑到明年中国经济结构调整、推进汇改及全球经济不确定性因素较多，人民币汇市有望开始呈现双向波动的格局。

“长期基本面看，2014年中国外贸顺差性失衡压力续弱化、美联储QE（量化宽松）逐月缩量，人民币难以继续显着升值。而鉴于中国经济企稳、出口恢复，中美之间巨大贸易不平衡，人民币对美元仍将继续保持小幅升值。”交通银行首席经济学家连平称。

连平在研究报告中称，综合来看，在汇率波幅扩大的背景下，2014年人民币兑美元“汇率破6”将是大概率事件，预计到2014年底美元兑人民币中间价将保持在6.0左右。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮也提到，目前升值幅度仍在决策层容忍的范围内，中国经济对升值的弹性也较预期要大的多，人民币升值依然有空间，因为升值并不会引发失业压力，还能对产能过剩进行压制，同时又可以避免引发主要贸易伙伴的政治压力。

不仅如此，中国社科院国际投资室主任张明坦言，根据其估算，人民币对美元的中期均衡汇率就在5.5-6左右，再往上升值的话供求压力才比较低。

他并强调，由于美联储退出QE，新兴国家将面临资本外流的压力，人民币双向波动的条件更加成熟，但中国央行有可能为避免产生贬值预期而对市场强势干预，从而拖累汇改进程。

人民币兑美元周四盘中报6.0548，较2013年底的6.0539元变动不大。2013年全年升值幅度达到2.9%，远高于2012年的1%升幅。

**双向波动有条件**

中国去年11月的十八届三中全会决定“凡是能由市场形成价格的都交给市场”；中国央行随即表态“基本退出常态式外汇市场干预”。人民币兑美元在12月单月升值0.65%，可谓立竿见影。

但中国汇改已经进入深水区，除了扩大波幅，往下走的每一步都将影响深远，尤其是在整个金融改革框架内的汇率改革更是牵一发而动全身。

刘东亮坦言，并不期望汇改在2014年会有突破性进展，因为利率市场化应当先于汇率市场化，不过对于中短期而言，有限度的政策修正和调整仍然是可期待的。

“比如近期央行表现出逐步退出干预市场的姿态，我们认为这一信号相当重要，因为央行退出对价格的干预，是其他重大改革措施推出的前提。”刘东亮强调。

专家们因此认为，考虑到汇改推进以及国内外经济前景的不确定性因素，人民币汇率出现双向波动的可能性将大大增加。

一外资行总行资金管理部高层娄超就认为，人民币兑美元即期2014年将会出现大波动，也就是向双边市场靠拢。

福建一家制造业出口企业的财务人士也强调，只要中国经济明年不发生大减速的前提下，汇率肯定是升的。但汇率会有阶段波动、阶梯式的波动，但不会大幅反贬。除非国内经济面不行，改革进展不及预期。

对于美国退出QE之后的跨境资本流动形势，中国工商银行浙江省分行国际业务部外汇主管应军认为，美国退出QE也是逐步退出的，而中国的资本项下开放度不是很高，因此相对不敏感，跨境资金要撤出中国还是相对困难，因此其对人民币升值会有缓解的过程，而资金大量外流、人民币大幅贬值的可能性不大。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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